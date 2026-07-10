Вопрос с топливом в Петербурге продолжают контролировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тема доступности топлива остается одной из самых обсуждаемых среди петербургских автомобилистов. Однако, вопреки распространяемым слухам, власти Петербурга и Ленобласти оценивают обстановку как стабильную и контролируемую. Разбираемся, что действительно происходит на заправках Северной столицы и Ленобласти по состоянию на 11 июля.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 11 июля

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал ситуацию с наличием бензина на АЗС города стабильной. Отвечая на вопрос «КП-Петербург» спикер парламента отметил, что рассуждает с точки зрения обычного автомобилиста.

- Я вижу пробки на дорогах, значит, машины есть чем заправить. Не стоит сгущать краски, - рассказывал Бельский.

Бельский также призвал горожан не поддаваться панике и напомнил, что город уже переживал непростые времена.

- Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, - заверил глава ЗакСа.

Тем временем, губернатор Александр Беглов, в свою очередь, подтвердил, что стабильное обеспечение Петербурга топливом находится на постоянном контроле городской администрации.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин в Петербурге подорожал на 0,1 процента. На 6 июля цены на заправках Северной столицы составляли: АИ-92 - от 64,14 до 65,71 рубля за литр (средняя цена - 65,04 рубля), АИ-95 - от 68,87 до 72,55 рубля (средняя - 70,74 рубля), что ниже среднероссийской цены в 76,19 рубля, и АИ-98 и выше - от 97,22 до 99,90 рубля за литр.

При этом на многих АЗС города сохраняются ограничения на объем отпуска топлива. Продажа бензина в канистры на территории Петербурга все еще недоступна.

В Ленобласти ситуация также оценивается как стабильная. Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов заявил, что «ажиотажный спрос поэтапно спадает, топливные компании производят донастройку логистики». Из 350 автозаправочных станций региона в штатном режиме продолжают работать 310. Власти Ленинградской области опровергли слухи о возможном введении QR-кодов или номерного порядка при отпуске бензина - необходимости в дополнительных ограничениях на данный момент нет.

Трудности с доступностью топлива, по словам чиновников, носят временный и решаемый характер. Для удобства автомобилистов в Петербурге запущен сервис с информацией об очередях и наличии бензина на АЗС.

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