«Это культурный город! Здесь не ходят, как на пляже»: Боярский заявил, что его раздражают раздетые в жару жители и гости Петербурга

Боярский раскритиковал любителей раздеться в жару в Петербурге.
Фото: Александр ГЛУЗ
Михаил Боярский резко прошелся с критикой по раздетым в жару жителям и гостям Санкт-Петербурга. Напомним, в Северной столице который день аномальная погода. Во вторник, 22 июня, синоптики и вовсе обещают до +35 градусов по Цельсию. От жары даже вырубается свет в нескольких районах, а электротранспорт снижает скорость передвижения из-за угрозы повреждения сетей или деформации рельс.
Пляж Озерки, например, набит битком.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Естественно, что городские пляжи и зеленые уголки атаковали любители искупаться и позагорать. Похоже, нередко их видит и Д’Артаньян. Во время передачи «Вечерний Ургант», которая на пару дней переехала в Северную столицу, народный артист РСФСР рассказал, что его гложет помимо вылета сборной России на Евро-2020.
Горожане спасаются от жары купанием и раздеванием!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- У нас здесь хорошо! Приезжайте к нам на курорт, Иван (Ургант – Прим.ред.), в Петербург. Что меня раздражает только – все ходят в плавках, многие. В бюстгальтерах женщины. Это столичный город, культурный. Здесь не ходят, как на пляже! – сделал Боярский замечание любителям раздеться на свежем воздухе.
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