«В СИЗО комфортнее, чем в колонии»: Почему перенесли апелляцию по делу «доцента-расчленителя» Олега Соколова

Приговор Олегу Соколову был вынесен еще в декабре прошлого года, но в силу до сих пор не вступил. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 13 июля, в Петербурге должно было состояться очередное заседание по скандальному делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Должно было, но не состоялось – слушание перенесли на середину сентября.

Напомним: предметом рассмотрения должна была стать апелляция к приговору, вынесенному Соколову еще в декабре прошлого года. Тогда суд назначил ему двенадцать с половиной лет в колонии строгого режима – однако адвокаты «доцента-расчленителя» сочли такое наказание слишком суровым.

Анастасия Ещенко была убита в ночь на 8 ноября 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ

Заседание обещало быть жарким. Как минимум потому, что в Городской суд Санкт-Петербурга прибыл сам Евгений Понасенков – историк, публицист, интернет-знаменитость и главный «научный оппонент» Соколова. Для тех, кто успел все забыть: с Олегом Соколовым Понасенкова связывает давняя вражда – со взаимными обвинениями, скандалами, судами и прочими радостями. Адвокаты Соколова, в частности, утверждают, что в случившемся с Ещенко есть немалая вина Понасенкова – якобы именно устроенная им травля привела к тому, что экс-доцент, реконструктор и бывший кавалер ордена Почетного легиона слетел с катушек и застрелил свою аспирантку и возлюбленную.

«Маэстро» (именно таким титулом наградили Понасенкова поклонники) прибыл к суду в самом благодушном настроении и в кольце охраны – его сопровождали сразу трое внушительных молодцев в строгих костюмах. У здания его уже ждали фанаты – кое-кто специально приехал с другого конца города, чтобы сфотографироваться с кумиром.

- Приговор Соколову – это большая удача стороны потерпевшей и прокурора, - признался Евгений Понасенков корреспонденту «КП-Петербург». – Но если мы берем фактическое измерение – жестоко убита и расчленена молодая девушка, убийца хотел скрыть следы преступления – то по сути, конечно же, его должны были посадить пожизненно. Я абсолютно убежден, что, выйдя из тюрьмы, он захочет убивать. Жестокость в нем заложена идеологически.

Защита родителей убитой Анастасии Ещенко считает, что дело затягивают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, Евгений Понасенков тут же предложил другой вариант – заставить Олега Соколова искупать вину… в необычном статусе.

- Я сейчас занимаюсь дворцом Мясникова (между улицей Восстания, Гродненским и Сапернрым переулками, прим.ред.), обживаюсь там, обставляю его мебелью восемнадцатого века, - рассказал «маэстро». – И я предложил хороший вариант – пусть он отрабатывает наказание в качестве крепостного крестьянина. Там все это можно устроить – там огромная прилегающая территория, есть сад, высокая ограда. Он не убежит, он будет на цепи. Надо же как-то творчески проявлять, не допускать формального подхода к человеку.

Евгений Понасенков также рассказал, что каждый месяц приставы перечисляют ему на карточку около 7 500 рублей – это моральная компенсация за два проигранных Соколовым судебных процесса.

- Я, по сути, вышел на пенсию своего научного оппонента! – признался «маэстро». – Это же, по сути, мечта – выйти на пенсию, когда ты еще молодой, все хочешь и все можешь. Вот я на Олежкину пенсию и вышел.

Одним словом, процесс обещал быть интересным, но он… не состоялся. Олег Соколов, который должен был присутствовать в суде по видеосвязи, пожелал прибыть на заседание лично. В итоге суд решил, что на это нужно время, а тут как раз сезон отпусков – и перенес процесс на 16 сентября. Сторона потерпевших – родителей Анастасии Ещенко – таким решением осталась недовольна.

Главный "научный оппонент" Соколова Евгений Понасенков предложил заставить историка отрабатывать наказание в качестве крепостного. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Полагаю, что происходит затягивание процесса, - призналась адвокат семьи Александра Бакшеева. – Обычно апелляции рассматриваются очень быстро – буквально за одно заседание. Здесь же создается ощущение искусственного затягивания процесса. Сегодня Соколов потребовал личного участия в процессе, сославшись на то, что он плохо слышит участников процесса по видео-конференц связи. В любом случае суд из-за резонанса этого дела досконально все проверяет и соблюдает права сторон. Но Соколову это, конечно, на руку – в СИЗО все же комфортнее, чем в колонии.

Александра Бакшеева отметила также, что родители Анастасии Ещенко приговором довольны – больше всего они боялись, что Олегу Соколову припишут состояние аффекта, и все обойдется минимальным тюремным сроком в три года.

- Мы бились против этого изо всех сил, - рассказала Бакшеева. – Я искренне считаю, что Олег Соколов не заслуживает такого внимания, которое ему оказывается – в том числе в СМИ. За восемь лет адвокатской практики я ни разу не видела такого беспринципного человека.

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