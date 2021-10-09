"Буду защищать ценой жизни": Сын Игоря Талькова второй день охраняет граффити с изображением отца на Литейном проспекте

Игорь Тальков-младший встал на защиту граффити с отцом в Петербурге Фото: Лилия КОЗЛОВА

История с новым граффити памяти музыканту Игорю Талькову, которое появилось в саду Дома Пашкова на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге продолжается. В субботу, 9 октября 2021 года, сын певца Игорь Тальков-младший вернулся к портрету отца, чтобы защитить его. Наклейка с изображением нанесена на трансформаторную будку, которая принадлежит "Россети Ленэнерго". Перед нанесением рисунок не был согласован с городом, поэтому компания обязана его закрасить.

- Компания «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке, - отметили в компании.

Рисунок с портретом музыканта появился на будке на Литейном проспекте вечером 7 октября Фото: Лилия КОЗЛОВА

Однако правила, есть правила. Нет согласования, значит, рисунок надо убрать.

Граффити появилось вечером 7 октября, а уже утром 8 октября Тальков-младший стоял у будки, закрывая ее спиной от сотрудников "Ленэнерго", которые приехали ее закрасить.

- Я не хочу войны, но если начну воевать, то я не умею проигрывать. Я буду защищать память отца. Ценой жизни своей буду защищать, - заявил о своем настрое Тальков-младший.

Сын музыканта сказал, что хочет решить все в рамках закона. Он собирается написать заявление, чтобы портрет был согласован и остался на своем месте.

- Я призываю всех неравнодушных, всех, кто выступает за сохранение искусства, напишите официальное заявление, чтобы наши власти разрешили сохранить граффити с отцом, - также обратился к петербуржцам Тальков-младший.

До поздней ночи друзья сына музыканта собирали подписи за сохранение граффити у прохожих и местных жителей. Также, для сохранности, стрит-арт покрыли антивандальным лаком.

Днем 9 октября Тальков-младший снова появился у портрета отца, и вновь не дает прохода всем, кто хочет закрасить его. Также он заявил, что ищет квартиру на Литейном проспекте, чтобы постоянно следить на сохранностью стрит-арта.

Добавим, что полиция периодически приезжает, чтобы проверить порядок.

Активисты до поздней ночи собирали подписи за сохранение граффити Фото: Лилия КОЗЛОВА

Напомним, что Игоря Талькова убили 30 лет назад в Петербурге во время выступления в "Юбилейном". Расследование до сих пор продолжается. Дело находится на контроле у главы следственного комитета Александра Бастрыкина.

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