На стенах Никольского собора увековечили имена 14 моряков, героически погибших в подлодке АС-31

19 Дек. 23:44 2019-12-19T23:46:26+03:00

В память о погибших 14 моряках в подлодке АС-31 открыли мемориальную доску. Фото: vk.com/id7690437

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19 декабря 2019 года в Никольском морском соборе Петербурга открыли мемориальную доску в память о 14 моряках, погибших в подлодке АС-31. Напомним, трагедия произошла 1 июля 2019 года. Члены экипажа глубоководного аппарата погибли во время пожара на подводной лодке, когда пытались спасти судно. Они успели вывести гражданского и задраить люки, уйдя на тот свет героями.

- Появление мемориальной доски это продолжение традиции, которая началась еще с увековечения памяти погибших подводников на АПЛ К-19. Теперь на стенах Никольского морского собора более тысячи имен погибших с 1945 года моряков, - сообщил на своей странице во «Вконтакте» председатель Клуба подводников Игорь Курдин.

Выгравированная надпись на мемориальной доске гласит «Вечная память подводникам, погибшим на глубоководном аппарате Министерства обороны РФ».

Напомним, ранее в Петербурге открыли мемориал, посвященный 14 морякам-героям. Церемония прошла по-тихому – в узком кругу родственников и близких погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU