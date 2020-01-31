Названа причина обрушения крыши СКК «Петербургский»

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:52:34+03:00

По словам гендиректора «СКА-Арена», своевременная реконструкция не дала произойти более массовой трагедии [видео, фото]

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Генеральный директор «СКА-Арена» Игорь Забиран назвал причину обрушения крыши и стен СКК «Петербургский». ЧП произошло около трех часов дня в пятницу, 31 января, во время демонтажа так называемой «мембраны». Забиран пояснил, что до начала работ была проведена экспертиза и получено техническое заключение по состоянию зданию.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Реконструкция СКК внезапно обернулась сносом с жертвами 00:00 00:00

- Первым этапом мы собирались разобрать мембрану, а после основную конструкцию. Но при демонтаже 112 вант, на которых крепится крыша, несущая конструкция обрушилась, не выдержав, что показало аварийность здания, - отметил Забиран.

Также, по его словам, если бы не началась реконструкция здания и на его арене продолжили проходить мероприятия, могла бы произойти массовая трагедия. «Здание не держало совершенно», добавил он.

Компания, которая занималась демонтажем, имеет опыт производства работ. Как рассказал директор «СКА-Арена», «Дортрансстрой» производила монтажные работы на крыше, она же производила работы по демонтажу подкровельных конструкций.

- Люди, которые там работают – это люди граждане России, квалифицированные высотники.

Напомним, что в результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Он нарушил технику безопасности, выйдя из люльки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758079" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после обрушения крыши ССК в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU