Роспотребнадзор рассказал о диагнозе китайского моряка, отправленного в больницу с подозрением на коронавирус

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:42:28+03:00

По словам пресс-службы Роспотребнадзора, у китайского моряка диагностировали ОРВИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодого человека доставили в режимное инфекционное отделение 5 февраля, а судно, на котором он прибыл, поместили на карантин

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Очередные тревожные известия о новом китайском коронавирусе принесло петербуржцам утро 6 февраля. Как стало известно «Комсомолке», накануне в больницу имени Боткина отправили китайского моряка, прибывшего в Северную столицу на сухогрузе «Tai Honesti» - молодой человек сам обратился к медкам с жалобой на высокую температуру.

- В больнице ему провели все необходимые обследования, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Наличие коронавируса не подтвердилось. Установленный диагноз – ОРВИ.

Всего, отмечают в Роспотребнадзоре, с 1 января 2020-го года специалисты проверили 147 судов, прибывших в Санкт-Петербург из-за границы. Общее количество человек, подвергнутых осмотру, составило 1 746.

Напомним: ранее из-за вспышки китайского коронавируса в Санкт-Петербурге ввели усиленные меры безопасности. К настоящему времени в больнице Боткина уже побывало больше 50 человек. Ни у одного из них диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU