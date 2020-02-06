Роспотребнадзор рассказал о диагнозе китайского моряка, отправленного в больницу с подозрением на коронавирус
Очередные тревожные известия о новом китайском коронавирусе принесло петербуржцам утро 6 февраля. Как стало известно «Комсомолке», накануне в больницу имени Боткина отправили китайского моряка, прибывшего в Северную столицу на сухогрузе «Tai Honesti» - молодой человек сам обратился к медкам с жалобой на высокую температуру.
- В больнице ему провели все необходимые обследования, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Наличие коронавируса не подтвердилось. Установленный диагноз – ОРВИ.
Всего, отмечают в Роспотребнадзоре, с 1 января 2020-го года специалисты проверили 147 судов, прибывших в Санкт-Петербург из-за границы. Общее количество человек, подвергнутых осмотру, составило 1 746.
Напомним: ранее из-за вспышки китайского коронавируса в Санкт-Петербурге ввели усиленные меры безопасности. К настоящему времени в больнице Боткина уже побывало больше 50 человек. Ни у одного из них диагноз не подтвердился.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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