Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2021 года: Прибытие первой партии «ЭпиВакКороны» и облава полиции на вебкам-студии

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к вечеру четверга, 8 апреля 2021 года. В город наконец-то пришла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Предполагается, что жителям Северной столицы предложат выбрать, какую прививку от коронавируса делать. Журналист «КП» пообщался с экспертом, чтобы понять главные отличия вакцины «Спутник V» от «ЭпиВака». У новичка, к примеру, практически нет никаких побочных эффектов.

Полиция эффектно нагрянула в несколько городских вебкам-студий. Молодых девушек, работавших в порнобизнесе, задержали за производство запрещенного контента. Установлен и нелегальный предприниматель, он прятался в элитном коттедже в Ленобласти. Злоумышленник создал минимум пять таких студий в центре Северной столицы.

Время гулять! Сразу девять петербургских парков и садов открылись после просушки раньше времени. Все благодаря относительно сухой погоде (не забываем пару снегопадов – Прим.ред.). Остальные «коллеги» откроются с мая.

А тем временем на Дворцовой площади прошла репетиция военного оркестра к будущему Параду Победы. Музыканты стройным рядом прошли у Александровской колонны с 10 часов утра.