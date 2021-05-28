Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 мая 2021 года: Серьезное ДТП с пассажирским автобусом и рекорд «Комсомолки» на Дворцовой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 28 мая 2021 года. Накануне все внимание горожан было приковано к жуткому ДТП с участием автобуса-«гармошки» на юго-западе. Водитель общественного транспорта по неизвестной причине потерял контроль над управлением, сбил пешехода, а затем налетел на столб – да так, что первая половина автобуса взлетела вверх. В результате жесткого ДТП пострадали шесть человек. Тяжелее всего травмы у водителя и сбитого пешехода. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Смольный распорядился внепланово проверить весь общественный транспорт в городе, а также провести медосмотры водителей.

«Комсомолка» выяснила, планируют ли в Петербурге создавать специальные «чистые зоны» в ресторанах исключительно для тех, кто привился от коронавируса. В Смольном нас заверили, что таких разговоров не ведется. Однако если кто-то все-таки заинтересуется этой темой, то чиновники ратуют за расширение «зеленого» списка – например, пускать в безопасные зоны людей со справкой об отрицательном тесте на инфекцию.

«КП» узнала, как сейчас живет фотограф-руфер, который три года назад упал с Ростральной колонны, пытаясь сделать эффектный снимок. Молодой человек чудом выжил и учится жить заново. Пока что Макар Претро плохо говорит и медленно ходит, но не выпускает из рук любимую камеру.

И, наконец, на Дворцовой площади «КП-Петербург» установила рекорд России по самому массовому одновременному чтению. 343 человека в унисон прочли новый выпуск нашей газеты, посвященной 318-летию Северной столицы. А в этот момент наши герои-радиоведущие искали 318 причин любить Петербург вместе со звездными гостями, среди которых были Михаил Боярский, Дмитрий Пучков, Виталий Милонов и другие.