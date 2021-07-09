Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июля 2021 года: Пожар в Елизаветинской больнице и ответы Комздрава на главные вопросы о вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 9 июня 2021 года. Тревожным событием минувшего дня стал пожар в Елизаветинской больнице, который произошел вечером в кабинете с КТ. Из-за этого один из этажей медучреждения заволокло дымом. Из больницы срочно эвакуировали 50 человек. На место прибыли пожарные и установили, что все обошлось малой кровью – обгорели три метра рядом с КТ. Людей в момент происшествия там не было. Предположительно, огонь появился в обмотке вентиляционных труб.

В эфир радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM побывал первый зампредседателя Комздрава Андрей Сарана. Наши журналисты «пытали» спикера вопросами читателей насчет коронавируса и борьбы с ним в городе. В частности, чиновник рассказал, что причина длинных очередей на прививку во многом связана из-за нехватки специалистов, то бишь рабочих рук. Кроме этого Сарана заявил о скорых поставках двух других вакцин от COVID-19 и заверил беременных женщин в безопасности прививки во время вынашивания ребенка.

«КП» продолжает следить за поисками многодетной матери, которую унесло в море вместе с детьми во время шторма в Гагре. Убитый горем муж по понятным причинам отказывается комментировать действия жены. В МЧС тем временем рассказали, что выжившая девочка провела в воде два часа, она держалась за утонувшего трехлетнего братика, который был в спасательном жилете.

Наконец, «Комсомолка» узнала у врачей, как помочь организму пережить аномальную жару, устоявшуюся в городе. Медики советуют отказаться от жирной и сладкой пищи. Лучше всего пить воды чуть побольше обычного и кушать продукты с калием, то есть, допустим, картошку, бананы и брокколи.