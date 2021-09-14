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Общество14 сентября 2021 6:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2021 года: Интимный скандал со школьным учебником и жестокое избиение троих маленьких детей

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2021 года.

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2021 года. Шестиклассник из Северной столицы обнаружил ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку. История вмиг облетела всю страну. Издательство «Просвещение» приостановило выпуск книг с опасным содержанием и попросило Роскомнадзор закрыть доступ к интернет-странице со взрослым контентом. А пока учителя будут вручную закрашивать ссылку в бумажной версии учебника.

Синоптики предрекли Петербургу резкое похолодание после «тропического» ливня. Ветер останется в городе минимум до середины текущей недели. Дожди будут, но не столь сильные, как в минувший понедельник, 13 сентября. Температура постепенно снизится до +11 градусов.

В Петербурге мать систематически избивала троих маленьких детей, морила их голодом и даже сажала на цепь. Сэкономленные деньги женщина посылала мужу-тирану в СИЗО. К счастью, в школе заметили синяки у одного из малышей и сообщили в полицию. Мать арестовали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Детей пока что лечат в больницах, с ними работают психологи.

Петербургские кикшеринги просят властей снять запрет на поездки по центру Петербурга до завершения «сезона электросамокатов». Пока что стороны не могут договориться о парковочных местах. Некоторые собеседники признались в разговоре с «Комсомолкой», что дело идет к новым ограничениям.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 14 сентября