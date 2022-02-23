Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2022 года: расширение зоны платной парковки и прогноз гололедицы на дорогах в День защитника Отечества

Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2022 года. Зоны платной парковки в Петербурге расширят на Калининский и Выборгский районы в 2023 году. Места для автомобилей организуют на улицах, которые находятся рядом с центром города.

Во второй половине ночи 23 февраля на дорогах ожидается гололедица. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей, что в городе ухудшится погода.

Начальника УМВД по Приморскому району Евгения Саунина уволили со службы из-за «нарушений условий контракта». По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, подчиненные Саунина из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции «причинили существенный вред» работникам рынка на Ильюшина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал решение президента Владимира Путина о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Напомним, глава государства подписал соответствующие указы вечером в понедельник, 21 февраля.

В девять часов вечера по московскому времени в среду, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости в честь Дня защитника Отечества прогремит праздничный салют.

В УЕФА официально исключили возможность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга. Британские СМИ запустили слух, что концовка еврокубка переедет в Лондон из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Как отметили в УЕФА в разговоре с журналистами из The Guardian, эти разговоры беспочвенны, но в футбольном союзе все-таки продолжают отслеживать неспокойную ситуацию в мире.