Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 февраля 2022 года: несанкционированный митинг и почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2022 года. Несанкционированная акция у Гостиного Двора длилась больше пять часов. Если в начале митинга около станции метро было порядка 50 человек, то к 20:00 толпа в разы увеличилась. Есть задержанные.

За последние сутки в Санкт-Петербурге на 1 тысячу снизилось число заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба на 24 февраля 2022 года в Северной столице выявлено еще 8,7 тысяч случаев.

Выход на поле команды петербургского футбольного клуба «Зенит» объявили под музыку из кинофраншизы «Звездные войны». Случай произошел перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

Для строительства терминала ВСМ на площади Восстания и Большого Смоленского моста через Неву могут снести почти два десятка исторических зданий.

«Желтый» уровень опасности продлили в Петербурге из-за сильного ветра. Непогода продолжится до 21:00 часов 25 февраля, по прогнозу синоптиков.

Экономист СПбГУ рассказал, что делать с рублями и валютой в кризисной ситуации. Доцент кафедры мировой экономики ответил, как себя вести в кризисное время.