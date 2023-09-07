В комздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с фурой на трассе «Скандинавия»

Десять человек увезли в больницы с различными травмами после ДТП с фурой на трассе «Скандинавия» Фото: Олег ЗОЛОТО

В жестком ДТП с фурой, которое произошло 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия», погибли две воспитанницы школы-интерната Олимпийского резерва Курортного района. Также пострадали десять человек - тренер и девочки 14-15 лет. Две из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

- 14-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена с сочетанной травмой в Городскую больницу №40 Курортного района. 15-летняя девочка вертолетом доставлена в Детский Городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первая Детская больница), - уточнили в комитете.

Двух девочек, 14 и 15 лет, увезли в СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса». В Городскую больницу №2 Марии Магдалины доставили еще двух подростков того же возраста. Остальных трех спортсменок и тренера доставили в Рощинскую межрайонную больницу Ленобласти. Все они в состоянии средней степени тяжести.

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