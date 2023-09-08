Водителя фуры, влетевшего в группу велосипедисток в Ленобласти, заключили под стражу

Виновника смертельной аварии на трассе «Скандинавия» отправили под стражу на два месяца. Фото: прокуратура Ленобласти

Водителя фуры, который устроил страшную аварию на трассе «Скандинавия» 7 сентября, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что водитель, не справившись с управлением, влетел в сопровождающий группу велосипедисток автомобиль. От удара легковушка отлетела в спортсменок. В результате погибли две девочки и еще девять пострадали.

- Сегодня, 8 сентября 2023 года, по ходатайству следователей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Выборгский городской суд избрал водителю грузовика, обвиняемому в гибели двух велосипедисток, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух человек. Кроме того, возбуждено уголовное дело об оказании транспортной компанией и спортшколой услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование этих дел держат на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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