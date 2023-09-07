Водителю фуры, сбившего велосипедисток на трассе «Скандинавия», предъявили обвинение

Водителю фуры, влетевшего в группу велосипедисток на трассе «Скандинавия», предъявили обвинение в нарушении ПДД, Фото: СУ СКР по Ленобласти

31-летнему уроженцу Узбекистана, сидевшему за рулем фуры «Скания», которая утром 7 сентября влетела в группу велосипедисток-подростков на трассе «Скандинавия», предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее гибель двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- После проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение по статье 264 УК РФ, - говорится в сообщении ведомства.

Также сейчас правоохранители решают вопрос об аресте виновника аварии. Напомним, что все произошло на 59-м километре трассы «Скандинавия». Фура влетела в «Форд», которая сопровождала группу велосипедисток из спортшколы олимпийского резерва. От удара легковушку отбросило на спортсменок. В результате две девочки скончались на месте. Еще девять школьниц и их тренера госпитализировали в больницы.

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