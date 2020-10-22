Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 октября 2020: Рост числа смертей от инфекции и «пропажа» лицензии на работу госпиталя в «Ленэкспо»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 октября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице инфекцию выявили еще у 684 горожан. Число классов, отправленных на карантин, при этом возросло – со 109 до 120. Также эксперты Петростата не обрадовали и тем, что число внебольничных пневмоний за минувший август выросло сразу в 7 раз.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 53 971 человек, умерли 3 509 (+49), а выздоровели 34 548 (+343), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Вице-губернатор Олег Эргашев признал рост смертности от коронавируса и объяснил это тем, что горожане стали чаще болеть инфекцией и пренебрегать быстрым вызовом медиков скорой помощи, надеясь на русский авось.

Тем временем у временного госпиталя в «Ленэкспо», внезапно, обнаружилось отсутствие лицензии на медицинскую деятельность. Стационар так и не начал работу после открытия 12 октября. Но у Смольного нашелся ответ и на это – виновата бумажная бюрократия. К слову, больницы Санкт-Петербурга получат новые лабораторные оборудования для исследований на коронавирус. А на закупку средств индивидуальной защиты власти выделят еще 2 млрд рублей из резервного фонда.

Роспотребнадзор официально одобрил продление осенних каникул петербургским школьникам, как того хотели чиновники и Родительский комитет. Отдых продлится две недели, с 26 октября по 8 ноября, чтобы прервать цепочку заражения COVID-19 в образовательных учреждениях.

Добавим, что «Комсомолка» узнала душераздирающую историю о том, как мать умершей 30-летней медсестры полгода пыталась добиться того, чтобы ее дочь признали пострадавшей от коронавируса.

Что касается Ленинградской области, то там ситуация по инфекции такова: за общее время пандемии заболели 10 160 (+106 за сутки) человек. Полностью выздоровели 6054 пациентов (+39), умерли 107 (+0).