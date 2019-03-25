Добровинский: «У Аршавина нет имущества, я не знаю, что он будет делить с женой при разводе»

Мировой судья не смогла развести экс-футболиста Андрея Аршавина и его супругу Алису Казьмину в один день, поэтому дело звездной пары перенесли в районный суд Красносельского района Петербурга. Там, помимо вопроса о расторжении брака, решат и другие споры.

- Заседание в районом суде назначено на 17 апреля, скорее всего Алиса на него явится, ей есть что сказать, - прокомментировал ситуацию «КП-Петербург» адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Напомним, у Аршавина и Казьминой есть общая дочь Есения, которой недавно исполнилось 2 года. С кем будет жить девочка после развода мамы и папы, а также, кто из них будет обеспечивать девочку до ее 18-летия, также предстоит решить в суде.

Алису с детьми в любой момент могут выселить

- Спора о детях у Аршавина не было никогда, - уверен Добровинский. - Дети футболисту, насколько я понимаю, не очень нужны. Поэтому де-факто ребенок останется с Алисой. Алименты, скорее всего, будут назначены Андрею.

Вот только фактически сумма алиментов будет удерживаться с той суммы, которую Аршавин уже платит своим троим детям от предыдущей жены Юлии Барановской.

Еще один вопрос, который предстоит решить в суде - раздел имущества.

- У Аршавина нет имущества, - вздыхает адвокат. - Все записано на его маму, очевидно, она играла в футбол, а не Андрей. Я даже не знаю, что делить - у него ничего нет!

Даже дом, в котором Алиса сейчас живет с тремя детьми (двое детей у Казьминой от предыдущего брака, - прим. Авт.) записан на мать экс-футболиста.

- В любой момент может прийти мама Андрея и сказать: «Вы кто, Алиса, давайте выселяйтесь?!» Так что съехать она может, не дожидаясь развода, в любой момент.

Сам Андрей в последний раз видел свою дочь Есению еще в начале февраля. Тогда он, по словам Казьминой, приехал с друзьями в их дом, и в грубой форме отобрал машину и требовал деньги. После Алиса написала заявление в МВД и ФСБ, по факту еще идет доследственная проверка.

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