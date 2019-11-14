Как прошел первый день Международного культурного форума 2019 в Петербурге

Три дня, 35 тысяч участников и больше трехсот событий. В Петербурге в восьмой раз проходит Международный культурный форум. Традиционно он становится главным событием осени. Ежегодно на площадках саммита собираются российские и зарубежные эксперты в различных сферах культуры и искусства.

Одно из событий - открытие выставки «Дейнека / Самохвалов» в Центральном выставочном зале «Манеж»Фото: Артем КИЛЬКИН

ФОРУМ БЬЕТ РЕКОРДЫ

Утром в коридорах Главного штаба Эрмитажа шумно и суетливо. За полчаса до официального открытия участники еще раз сверяют программу и обсуждают планы на ближайшие дни с коллегами. Охватить всю программу нереально, а упустить важное – обидно. В толпе, которая пытается рассесться в Атриуме, мелькают звезды телеэкранов, политики, режиссеры и послы. Бывший министр культуры Михаил Швыдкой позирует для фотографии по просьбе поклонников, режиссер Константин Богомолов протягивает визитку новому знакомому, а директор Русского музея Владимир Гусев беседует с коллегами.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга ГолодецФото: Олег ЗОЛОТО

В 10 часов раздается торжественная мелодия. На большом экране мелькают портреты гостей, заявленных в программе. С приветственным словом в президиум выходит Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она напомнила, что история форума началась в 2012 году. Тогда в Михайловском театре собрались всего 70 человек. Спустя восемь лет размах совсем иной. Саммит посетит около 35 тысяч человек из 96 стран мира.

- В этом году культурный форум побьет некоторые свои рекорды. На его площадках пройдет более 350 событий. По 14 основным направлениям будут разворачиваться дискуссии, - отметила зампред. – Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство.

35 тысяч участников из разных стран мира - это рекордФото: Олег ЗОЛОТО

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

Следом к присутствующим обратился Владимир Мединский. Он озвучил данные свежего опроса ВЦИОМ. Исследователи выяснили, что что сценическое искусство по-прежнему лидирует в предпочтениях россиян. При наличии свободного времени в театр готовы пойти 40% населения страны. За последние годы число россиян, которые положительно оценивают состояние российской культуры, выросло в полтора раза – до 30%. 9 из 10 опрошенных заявили, что они регулярно ходят в кино, театры и концерты.

- По этому критерию, честно говоря, мы находимся на пике, наверное, возможных достижимых показателей. Это повод для гордости и, безусловно, мотивация для качественной и более интенсивной работы, - отметил он.

Официальное открытие культурного форума в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Также гостей поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Особое внимание он уделил делегации из Китая, которая впервые участвует в форуме и получила звание страны-гостя.

- Как никогда насыщена деловая повестка. Впервые будет подписано более 90 соглашений. Форум на наших глазах становится крупной ярмаркой культурных продуктов, - заявил градоначальник. - У правительства города в этом году особый интерес к форуму. Для нас важна его главная тема: «Культурные коды в условиях глобализации». Культурный код Петербурга запечатлен в наших богатейшем историко-архитектурном наследии. Мы прикладываем все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растет интерес к современному искусству. Нашему города необходимо найти баланс между классикой и авангардом.

На форуме представлены различные проектыФото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

В Атриуме Главного штаба прошла дискуссия на тему «Голос искусства в медиапространстве». Спор о методах популяризации культуры выдался жарким. Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал компанию Google за их стремление сделать искусство «бессмертным». Сейчас они занимаются тем, что оцифровывают всемирное наследие.

- Все это очень красиво звучит – искусство должно просвещать, все должно быть всем доступно. Но в том, что вы говорите, есть одна абсолютная культурная катастрофа, - отметил Богомолов. – Когда вы говорите, что артефакты сгорают, и мы восстанавливаем их, они почти как оригинал. Но это ужасная попсовизация, уничтожение индивидуального пути восприятия в искусстве. Есть оригинал, и оригинал несет в себе энергию индивидуальной работы.

Режиссер Константин БогомоловФото: Олег ЗОЛОТО

Позже Владимир Мединский высказался о китайских туристах, которые штурмуют Царское Село. Он отметил, что проблема решается.

- Проводился специальный разбор полетов, - сказал Мединский. - Вопросы есть, как лучше организовать тут работу. Ведь когда слишком много посетителей - это неплохо, вопрос, как организован прием, какая система в кассе.

А вот реакция на вопрос о ситуации с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве 24-летней любовницы, оказалась неожиданной. Министр культуры сравнил историка с «Джокером».

Министр культуры РФ Владимир МединскийФото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна горячую дискуссию посвятили историческому центру Петербурга. Название говорит само за себя: «Разрушать нельзя сохранить».

- Город попал в ловушку своего величия. Вы только вдумайтесь в эти цифры! В историческом центре Петербурга около 3 тысяч объектов культурного наследия и около 14 тысяч исторических зданий, - привел данные президент Фонда «Шуховская башня», член Союза художников России Владимир Шухов. - Визуальное обследование специалистами каждого из них составляет около 150 тысяч рублей, умножаем на количество, получается примерно 2, 5 миллиарда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743835" frameborder="0"></iframe> Покрас Лампас - о сложности интеграции искусства в город.Олег ЗОЛОТО

Заслуженный архитектор Российской Федерации Максим Атаянц напомнил участникам дискуссии, что сейчас Петербург «явно грандиозно лучше чем, например, 15 лет назад - в том, что касается состояния памятников, общего вида, чистоты и прочее».

Ко всем городам, где сохранился исторический центр, необходимо применять особое законодательное регулирование, уверен архитектор, так как существующие санитарно-строительные нормативы сформировались в 1960-е годы, когда «идеология отрицала ценность исторической застройки».

Десятки волонтеров готовы помочь гостям форумаФото: Олег ЗОЛОТО

Днем Петербургу присвоили почетный статус «Территория книги и чтения», а вечером прошло заседание секции «Кино». В ходе дискуссии эксперты обсудили планы отечественного кинематографа по завоеванию международного рынка. По словам спикеров, Россия входит в число стран, которые могут стать новым глобальным поставщиком контента мирового уровня. Сейчас самым успешным фильмом за рубежом считается «Сталинград» Федора Бондарчука.

Федор Бондарчук председательствовал в секции "Кино"Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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