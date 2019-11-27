Бывшая жена Аршавина закрутила роман с «сознательным» и состоятельным мужчиной
Насыщенная личная жизнь бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина еще долгое время будет давать материал для публикаций светских новостей. Лишь летом 2019 года спортсмен развелся со своей последней женой Алисой Казьминой, а сейчас экс-супруга футболиста рассказала о своем новом романе, заведенном в бывшему мужу.
- И сердце вновь горит и любит — оттого, что не любить оно не может. Я тебя тоже люблю, - подписала фото в «Инстаграме» с шикарным букетом из белых роз от поклонника счастливая женщина.
Сама Казьмина никак не афиширует своего поклонника, публикуя только его инициалы М.Б. и шикарный черный «Роллс Ройс».
Как пишет издание «СтарХит», мужчина «взрослый и сознательный». У него также есть две взрослых дочки, которые замужем (у самой Алисы трое - сын с дочкой от первого брака и девочка Есеня от Андрея Аршавина).
При этом о расставании с экс-зенитовцем его бывшая жена ничуть не жалеет: «Я уже давно не переживаю, у меня и брака не было с ним, это браком не назовешь».
Зато новые отношения дарят радужные планы.
- Семья строится! - пишет в соцсетях Алиса Казьмина.
Напомним, что ее брак с Андрем Аршавиным продлился около трех лет, после чего, из-за измен о стороны футболиста, отношения пары испортились. В конце 2018 года начался процесс развода, сопровождавшийся скандалами, а 3 июля брак был окончательно расторгнут.
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ИСТОЧНИК KP.RU