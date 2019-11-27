2019-11-27T19:12:00+03:00
Спорт

Бывшая жена Аршавина закрутила роман с «сознательным» и состоятельным мужчиной

Фото шикарного букета от поклонника Алиса Казьмина поделилась с подписчиками своего «Инстаграма»
Петр КИБЕР
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Бывшая жена Андрея Аршавина завела новый роман.Бывшая жена Андрея Аршавина завела новый роман.Фото: СОЦСЕТИ
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Насыщенная личная жизнь бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина еще долгое время будет давать материал для публикаций светских новостей. Лишь летом 2019 года спортсмен развелся со своей последней женой Алисой Казьминой, а сейчас экс-супруга футболиста рассказала о своем новом романе, заведенном в бывшему мужу.

- И сердце вновь горит и любит — оттого, что не любить оно не может. Я тебя тоже люблю, - подписала фото в «Инстаграме» с шикарным букетом из белых роз от поклонника счастливая женщина.

Сама Казьмина никак не афиширует своего поклонника, публикуя только его инициалы М.Б. и шикарный черный «Роллс Ройс».

Как пишет издание «СтарХит», мужчина «взрослый и сознательный». У него также есть две взрослых дочки, которые замужем (у самой Алисы трое - сын с дочкой от первого брака и девочка Есеня от Андрея Аршавина).

При этом о расставании с экс-зенитовцем его бывшая жена ничуть не жалеет: «Я уже давно не переживаю, у меня и брака не было с ним, это браком не назовешь».

Зато новые отношения дарят радужные планы.

- Семья строится! - пишет в соцсетях Алиса Казьмина.

Напомним, что ее брак с Андрем Аршавиным продлился около трех лет, после чего, из-за измен о стороны футболиста, отношения пары испортились. В конце 2018 года начался процесс развода, сопровождавшийся скандалами, а 3 июля брак был окончательно расторгнут.

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Бывшей жене Аршавина поклонник подарил шикарный букет
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ИСТОЧНИК KP.RU

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