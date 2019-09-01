Тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, доставили в Петербург

Тело 12-летней Алисы Адамовой, погибшей после несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме, доставили в Петербург. Рейс прибыл в аэропорт Пулково ранним утром 1 сентября. Также в Россию вернулись родители девочки.

Как сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье, вместе с представителями ритуальной службы они помогли семье подготовить и оформить документы, необходимые для репатриации.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания, - рассказали в ведомстве.

Также они отметили, что внимательно следят за ходом расследования трагедии. Консульство постоянно контактирует с местными властями и адвокатами.

Как рассказали «КП» родители, прощание с Алисой будет организовано лишь для друзей и родственников. О дате похорон пока не известно.

Отец Алисы написал о смерти дочери на своей странице в Вконтакте.

Напомним, трагедия произошла 18 августа. Девочку затянуло в дренажную трубу бассейна отеля «Санхилл». Школьница провела под водой больше 5 минут. Ее вытащили, но она уже была в коме. Через несколько дней в больницу в городе Денизли приехали и российские медики, которые также следили за состоянием Алисы. Врачи боролись за жизнь юной петербурженки 11 дней. 28 августа Алиса Адамова скончалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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