Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 апреля 2020: смерть третьего врача и угроза новой вспышки инфекции

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 28 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Количество человек, заболевших опасной инфекцией в Северной столице, по-прежнему растет.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус выявили еще у 161 пациента. Сейчас количество заболевших достигло 3238 человек. За все время пандемии выздороветь успели уже 518 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 27. В Ленобласти коронавирусом заразились 743 человека. Из этого числа выздоровели 80 пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в Санкт-Петербурге продолжают умирать врачи с подтвержденным диагнозом COVID-19. Третьим скончавшимся медработником стала 69-летняя сотрудница «скорой» Антонина Рында. По словам ее детей, убитых горем, они просили мать оставить опасную работу, но она отдала медицине 45 лет и не могла бросить людей в беде пандемии. По словам губернатора Александра Беглова, утрата медиков сейчас – это двойная потеря для города. Власти признают, что врачи работают в очень сложных условиях и гарантируют финансовую поддержку семьям умерших медработников.

«Комсомолка» выяснила из первых уст, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом. Обо всем с журналистами поделился врач из центра имени Вредена, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников. По словам медика, заражение опасной инфекцией легко спутать с обычным гриппом или простудой.

К медучреждениям, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, добавилась Мариинская больница, в которой ранее зафиксировали массовую вспышку опасной инфекции среди врачей. Вскоре под инфекционный стационар переоборудуют и поликлинику Горбольницы №20.

Тем временем власти Санкт-Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников. Дело в том, что число людей, заболевших COVID-19, на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших пациентов. Сейчас город балансирует на грани новой вспышки заболеваемости. Любопытно и пугающе одновременно то, что бессимптомными носителями коронавируса могут быть целая половина жителей Санкт-Петербурга, как считает директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.