2020-04-28T00:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 апреля 2020: смерть третьего врача и угроза новой вспышки инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 апреля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 28 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Количество человек, заболевших опасной инфекцией в Северной столице, по-прежнему растет.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус выявили еще у 161 пациента. Сейчас количество заболевших достигло 3238 человек. За все время пандемии выздороветь успели уже 518 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 27. В Ленобласти коронавирусом заразились 743 человека. Из этого числа выздоровели 80 пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в Санкт-Петербурге продолжают умирать врачи с подтвержденным диагнозом COVID-19. Третьим скончавшимся медработником стала 69-летняя сотрудница «скорой» Антонина Рында. По словам ее детей, убитых горем, они просили мать оставить опасную работу, но она отдала медицине 45 лет и не могла бросить людей в беде пандемии. По словам губернатора Александра Беглова, утрата медиков сейчас – это двойная потеря для города. Власти признают, что врачи работают в очень сложных условиях и гарантируют финансовую поддержку семьям умерших медработников.

«Комсомолка» выяснила из первых уст, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом. Обо всем с журналистами поделился врач из центра имени Вредена, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников. По словам медика, заражение опасной инфекцией легко спутать с обычным гриппом или простудой.

К медучреждениям, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, добавилась Мариинская больница, в которой ранее зафиксировали массовую вспышку опасной инфекции среди врачей. Вскоре под инфекционный стационар переоборудуют и поликлинику Горбольницы №20.

Тем временем власти Санкт-Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников. Дело в том, что число людей, заболевших COVID-19, на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших пациентов. Сейчас город балансирует на грани новой вспышки заболеваемости. Любопытно и пугающе одновременно то, что бессимптомными носителями коронавируса могут быть целая половина жителей Санкт-Петербурга, как считает директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей
Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей
Таможенники Петербурга пресекли массовый вывоз защитных очков и масок в Украину и Словакию
Пару красивых лебедей и трудолюбивого дятла заметили в парке Монрепо
«Лада» снесла подростка на мопеде в Ленобласти
Парочку попугайчиков, застрявших в вентиляции многоэтажки, спасли в Петербурге
Общежитие еще одного университета Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
Полиция Петербурга вычислила пенсионерку, постоянно нарушавшую самоизоляцию, по камерам видеонаблюдения
Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус
Смерть трех человек в жутком пожаре в деревне Ленобласти стала уголовным делом
Власти Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников
Труп маленького лосенка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу Кингисеппа
Александр Беглов о смертях медиков от коронавируса в Санкт-Петербурге: «Утрата любого из них – двойная потеря»
Казанский собор вновь отреставрируют
Две гигантские пробки собрались на внутренней стороне КАД
Больница № 20 получила аппараты ИВЛ для лечения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
«Зенит» передал больницам Санкт-Петербурга средства на закупку средств защиты
Поликлинику городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге переоборудуют под инфекционный стационар
Абитуриенты смогут поступить онлайн в вузы Санкт-Петербурга
Руководители ведущих медучреждений Санкт-Петербурга стали советниками губернатора
В Пулково прилетит самолет из Армении с 35 жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Более 2,7 тысяч новых деревьев высадили в Санкт-Петербурге в апреле