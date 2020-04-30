Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 апреля 2020 года: масочный режим и прогноз пика заболеваемости

«Комсомолка» продолжает без выходных следить за развитием опасной пандемии в Северной столице. Мы вновь собрали самые последние новости о коронавирусе на утро 30 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, диагноз COVID-19 продолжает подтверждается у массы горожан.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус зафиксировали еще у 290 человек. Всего количество людей, зараженных опасной инфекцией, достигло 3726. За все время пандемии выздоровели уже 708 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 29. В Ленобласти диагностировали 834 случая заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели 115 пациентов, 3 человека умерли, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим, который несет лишь рекомендательный характер. Об этом и других новых мерах ограничения стало известно из постановления губернатора Александра Беглова, сообщающего о продлении нерабочих дней до 11 мая 2020 года. К слову, благодаря документу пенсионерам разрешили ездить на дачу на майские праздники. Для них даже вернули транспортные льготы.

Эксперты продолжают спорить насчет того, когда же в городе наступит пик заболеваемости COVID-19. По новому прогнозу, который уже донесли до полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, самые «несладкие» дни настанут в период с 25 по 29 мая. Всего же общее количество зараженных, по некоторым оценкам, может составить от 8 до 14 тысяч жителей Северной столицы.

Санкт-Петербургу на безвозмездной основе предоставили в пользование еще два павильона «Ленэкспо» для возможного создания нового госпиталя, где смогут разместиться больные легкой формой коронавируса. К слову, город также выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты для больниц. Помимо этого еще 9 категорий медработников, которые лечат людей с опасной инфекцией, получат поощрительные выплаты.

Также «Комсомолка» выяснила, что возможная вакцина против коронавируса будет представлена, скорее всего, в виде раствора для уколов под кожу. С середины июля начнутся испытания на добровольцах.