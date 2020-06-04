Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 июня 2020 года: официальный выход на плато и заражение главы комитета по соцполитике

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 4 июня 2020 года. По официальному сообщению от Комздрава, город вышел на долгожданное плато, однако в Северной столице вновь выявили множество случаев заболевания опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердился COVID-19 у 17069 человек. 6331 пациент уже выздоровел, но есть и умершие – их 240. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 380 человек, а 17 скончались, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков заболел коронавирусом. Сейчас чиновник лечится дома на изоляции, его состояние «терпимое».

Стало известно, как обстоят дела во временном госпитале в «Ленэкспо». По словам властей, он заполнен лишь на треть. На лечение пациентов с легкой формой COVID-19 уходит 45 815 рублей за 11 суток. В целом, в Санкт-Петербурге среди зараженных коронавирусом около 80% человек именно с легкой формой «ковида». Ежедневно в городе госпитализируют примерно 750 человек. В реанимации сейчас лежат 600 пациентов, а почти 300 петербуржцев подключены к аппарату ИВЛ.

В Комздраве изменили методику подсчета смертей от коронавируса в Северной столице. Это, скорее всего, приведет к росту подтвержденных случаев летального исхода. В мае в Санкт-Петербурге статистика смертей была аномально высокой – в городе зарегистрировали 6427 смертей, что на 30% больше, чем в мае 2019-го.

К сожалению, считать уровень индекса самоизоляции становится практически бессмысленно. За прошедший день показатель упал ниже 1 балла из возможных пяти, что сопоставимо с обычной плотностью горожан на улице в любой день до пандемии.