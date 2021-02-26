«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 26 февраля 2021 в Петербурге и Ленинградской области. Первая и самая важная на «здесь и сейчас» тема – погода. Город утопает в сугробах и лужах от тающего снега, а жители скользят по тротуарам, как коровы на льду. Увы, быстро ликвидировать последствия снегопадов не получится.- Жалобы и недочеты у нас есть. Но это все-таки лавина снега. За 2-3 дня город невозможно убрать. Просто невозможно. Но есть, конечно, и бесхозяйственность, которую проявляют некоторые организации, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.А в Комитете по благоустройству и вовсе огорошили, обозначив срок полной очистки города от снега в две с лишним недели.- При выпадении осадков свыше 10 сантиметров, вывозы снега составляют от 8 до 16 дней. В городе работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, - отметил заместитель главы ведомства Егор Пащенко.Учитывая, что снега в городе очень много, то работы коммунальщика хватит. Впрочем, помочь им сможет природа. Всю нынешнюю неделю в Петербурге будет стоять плюсовая температура и часть сугробов просто растает. Правда, в первой декаде марта снова подморозит. Ну а скорой весны, по словам главного синоптика Александра Колесова, ждать точно не стоит.Зато морозы помогут сохранить забавных динозавров, которых вылепил из снега житель Комарово. Свою улицу он превратил в «парк юрского периода».Кроме того, в Петербурге пообещали помогать расселению коммуналок. В частности, Смольный посодействует выдаче кредитов на покупку жилья малоимущим. Комздрав объяснил разницу в количестве горожан, привившихся первым и вторым компонентом «Спутника». А власти Ленобласти пообещали вакцинировать граждан России, живущих в Эстонии. Им надо лишь вернуться на родину.