Последние новости на 3 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Отставка вице-губернатора Елина, труп младенца в мусорке и приход весны

Главные новости Петербурга на 3 марта 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" собрала самые последние новости на 3 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Минувший день ознаменовался приходом весны. Горожане заметили в городе появление первых подснежников, а также прилет вестников тепла - грачей. Несмотря на то, что уже сегодня вечером похолодает, надеемся, это ненадолго.

Серьезные изменения произошли в Смольном. От должности вице-губернатора Петербурга освобожден Евгений Елин. На своем посту в правительстве города он запомнился советами петербуржцам не есть по ночам, спорами с рестораторами и просьбой к туристом не приезжать в Петербург на Новый год. Теперь он будет руководить строительством частного космодрома для крупной российской компании.

Также горожан поразила очередная жуткая история - в Колпино нашли в пакете труп младенца. Тело было окровавлено и завернуто в одеяло. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и разыскивает того, кто выкинул ребенка на улицу.

Комитет по здравоохранению отчитался о ходе пандемии. Отмечается, что в целом ситуация улучшилась, люди стали меньше болеть. Также сообщается о том, что за время эпидемии в Петербурге заразились коронавирусом более 1,2 тысячи беременных женщин. Кроме того, активисты 4 марта планируют установить памятник погибшим врачам. "Печальный ангел" появится на набережной реки Карповки.

И в этом году Петербург ждет крупное спортивное событие - ЕВРО-2020, который был перенесен из-за пандемии. Накануне в город доставили главный кубок и провезли его по знаковым местам.