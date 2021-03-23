Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 марта 2021 года: Анонс поставки новой партии вакцины и возросший риск заразиться инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 21 марта 2021 года. За прошедшие сутки в городе заболели еще 865 человек. К сожалению, за последние 7 дней в Северной столице выросло на 8% количество умерших от COVID-19. По словам губернатора, риск заразиться инфекцией вырос в разы, поэтому нужно еще строже соблюдать меры безопасности и активнее вакцинироваться.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели уже 387 845 человек. Умерли по причине коронавирусной инфекции 11 952 горожан (+35 за сутки), а выздоровели 337 800 пациента (+245), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе собираются установить еще один «коронавирусный» памятник. На этот раз он будет посвящен не только медработникам, погибшим в борьбе с инфекцией, но и всем жертвам пандемии. Александр Беглов уже дал распоряжение проработать вопрос создания мемориала. К слову, власти Северной столицы продлили компенсационные выплаты зараженным медикам на весь 2021 год.

Следующую партию «Спутника V» в городе ждут в течение двух дней. Запасы вакцины по-прежнему невелики, поэтому новые дозы прививки будут крайне востребованными.

Журналисты «Комсомолки» выяснили, какие последствия коронавируса ощутили на себе петербуржцы, которые перенесли инфекцию. Список, оказалось, разнообразный: тут и амнезия, и клинические смерти, и разрушение мышц.

В Ленобласть прибыла новая партия прививки от коронавируса, больше 16 тысяч доз. За прошлый день в 47-м регионе заболели еще 125 человек (38 911 всего), выздоровели 117 (36 418), а умерли 12 (867).