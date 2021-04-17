Проломил потолок с чердака: Квартиру обвиняемого в убийстве жены нефролога обокрали в Петербурге

Квартиру задержанного по подозрению в убийстве жены врача-нефролога обокрали в Петербурге. Фото: Мариинская больница.

В Петербурге обнесли квартиру врача-нефролога Александра Земченкова, которого ранее задержали по подозрению в убийстве своей жены, которая пропала 11 лет назад. В полицию в пятницу, 16 апреля, обратилась родственница медика. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила полиции, что около 16 часов дня неизвестный мужчина проломил потолок в квартире на улице Чапыгина, проникнув в жилье с чердака. Оттуда вор вынес принадлежащие семье Земченкова вещи. В опечатанную квартиру незамедлительно прибыли правоохранители.

Искали вора недолго – полицейские заметили открытую дверь чердака, где и сидел подозреваемый. Им оказался 41-летний безработный рецидивист. Мужчину задержали и доставили в изолятор. Выяснилось, что ранее его уже привлекали за кражи, грабеж, хулиганство и разбой. У подозреваемого изъяли ювелирные изделия и банковские карты на имя врача Земченкова. Мотив кражи именно в этой квартире пока не известен. А сумму ущерба еще предстоит оценить. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Напомним, что сам Земченков сейчас находится в СИЗО. 61-летнего врача, заведующего отделением диализа Мариинской больницы, задержали в конце марта – спустя 11 лет после пропажи его бывшей жены. Дело было возобновлено после того, как отец женщины обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Земченкова проверили на детекторе лжи, где он признался в расчленении тела супруги. Однако позднее врач дал чистосердечное и признался в убийстве жены по неосторожности. По версии следствия, останки он выкинул с мусором.

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