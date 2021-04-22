Детей не пустили в суд: адвокат семьи главного нефролога Петербурга объяснил, почему Александра Земченкова оставили под стражей

Бывшего главного нефролога Петербурга, подозреваемого в убийстве жены, оставили под стражей. Фото: Мариинская больница / СК РФ

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию адвокатов бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, требовавших выпустить их клиента из-под стражи. Эту позицию поддержал и защитник пострадавшей стороны – детей нефролога, которые не верят в вину отца.

- Сторона защиты просила постановление суда отменить, избрать Земченкову иную меру. Сторона обвинения во мнении разошлась: адвокат потерпевшего поддержал сторону защиты. Просил, как крайнюю меру, домашний арест. Прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге Горсуд оставил все без изменения. При этом ни самого Земченкова, ни его родных на заседании не было. Отметим, что последних представляет юрист Александр Почуев, ранее защищавший историка Олега Соколова, убившего и расчленившего молодую любовницу.

Он объяснил, почему судья не стал освобождать медика, также обвиняемого в убийстве и расчленении – жена Александра Земченкова бесследно исчезла 11 лет назад.

- Суд не допустил к участию в процессе в качестве потерпевших детей предполагаемой убитой. Так же, защите отказали в допросе детей в качестве свидетелей по личности. Потерпевшая сторона выражает глубокую озадаченность тем, что на суде не было ни самого врача Земченкова, ни следователя, - заявил Почуев.

Дети не верят, что отец убил мать. Фото: личный архив.

Отметим, что дети не верят в виновность отца, который сначала признался в расчленении пропавшей жены, потом - в неосторожном убийстве и избавлении от трупа, а потом взял все слова назад, заявив, что оговорил себя под давлением следователей. А адвокат настаивает, что суд не учитывает заслуги врача перед обществом.

- Надо отметить что, Александр Земченков спас жизни более 5000 пациентов, ежедневно помогал более больным, получающим лечение в стационаре, консультировал по различным вопросам врачей по всей России, научил более 1000 врачей, чьи руки лечат десятки тысяч пациентов не только в России, но и по всему миру. За последние несколько лет провел реорганизацию структуры оказания помощи диализным пациентам в СПб, - отметил Александр Почуев.

Останки пропавшей Ирины Земченковой до сих пор не найдены.

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