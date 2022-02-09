Появилась информация о судимости учительницы, уволенной из школы за стихи Хармса

Власти проверяют информацию о возможной судимости учительницы, уволившейся из-за стихов Хармса. Фото: СОЦСЕТИ

Совсем неожиданный поворот получила история с увольнением из петербургской школы учительницы Серафимы Сапрыкиной, читавшей ученикам стихи Хармса и Введенского. Вечером 9 февраля появилась информация, что педагог якобы ранее была судима и меняла паспортные данные. Отметим, что с судимостью должность преподавателя получить нельзя.

- У властей есть информация о ее судимости и смене фамилии, - подтвердил источник «КП-Петербург».

Отметим, что информация предварительная и требует тщательной проверки. Также, по данным источника, сейчас проверяют и чиновников , которые должны были изучить личное дело человека, принимаемого в штат.

Сама Сапрыкина в резкой форме опровергла слухи, опубликовав на своей страничке в Facebook фотографию справки об отсутствии судимости, полученную недавно в МВД.

Напомним, что инцидент с увольнением, по словам Сапрыкиной, произошел в декабре. Однако она боялась предать дело огласке. Но просмотренный фильм о детях репрессированных, изменил ее мнение. После чего педагог написала в соцсетях большой пост. В нем она сообщила, что директор школы называла поэтов Хармса и Введенского «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Пост произвел эффект взорвавшейся бомбы, хоть директор гимназии и отрицала обвинения. На защиту учительницы встал депутат Заксобрания Петербурга, потребовавший провести проверку. Разобраться в ситуации, но без навешивания ярлыков без разбора, призвал депутат Госдумы Сергей Боярский.

А спустя долгое время с заявлением выступила сама Серафима Сапрыкина. Она извинилась перед директором за резкие комментарии в соцсетях, но не поверила в ее объяснения.

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