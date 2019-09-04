Следственный комитет назвал предварительную причину гибели 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне отеля в Турции

12-летней Алисы Адамовой, 18 августа захлебнувшейся во время купания в бассейне в турецком городе Бодрум, не стало, - вчера с ней простились родные и близкие. Но ее история на этом не заканчивается. Прямо сейчас полным ходом идет расследование уголовного дела, которое возбудили против сотрудников и владельца отеля, где произошла трагедия. Вчера, 3 сентября, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился поставить его на особый контроль. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» рассказали в пресс-службе ведомства.

- По предварительной версии, девочка погибла из-за того, что в отеле оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - отмечает пресс-служба. – Сотрудники отеля не обеспечили надлежащее состояние бассейна.

Кроме того, в следственном комитете на особый контроль взяли еще три дела, также связанные с гибелью россиян на турецких курортах. В июле 2019 там погибла 16-летняя девушка из Красноярска. 2 сентября в НИИ Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, для которой отдых в Турции также обернулся тяжелыми травмами. А вчера, 3 сентября, пресс-атташе турецкого посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила о том, что в бассейне одного из отелей в городе Аланья тяжелые травмы получила шестилетняя девочка.