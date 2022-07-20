Суд прекратил дело против петербургского блогера Юрия Хованского

Дело против Юрия Хованского прекращено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма. Поводом стала оскорбительная песня про мюзикл «Норд-Ост», исполненная на стриме несколько лет назад.

- 2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что петербургский блогер, прославившийся обзорами шаверм и прочих «дошираков», а потом перешедший на оскорбления звезд, был задержан в своей квартире 9 июня 2021 года. А уже 10 числа «Хова» был арестован за оправдание теракта на Дубровке.

По версии следствия, оскорбительную песню со словами по «классный» теракт и убийство русский детей, блогер исполнил «не позднее» 3 июля 2020 года, когда она появилась в Интернете - в YouTUBE опубликовал некий «Юрий Прошкин», хотя сама запись была сделана гораздо раньше.

Хованский сначала во всем раскаялся, а позднее, после пребывания в СИЗО, от признания вины в распространении песни отказался. По статье за оправдание терроризма ему грозило до семи лет лишения свободы.

Но в декабре 2021 года блогеру изменили меру пресечения на более мягкую и отпустили домой. Позднее Хованский признавался, что боится выходить из квартиры, чтобы снова не оказаться в СИЗО.

А сейчас, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности дело и вовсе закрыли.

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