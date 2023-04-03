Уголовное дело о взрыве в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, переквалифицировали в теракт

Взрыв в кафе произошел вечером 2 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело о взрыве в петербургском кафе переквалифицировали. Ранее оно было возбуждено по статье «убийство», а теперь официальная статья – «террористический акт». Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

- У следствия есть данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по подозрению в теракте задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Известно, что она придерживалась оппозиционных взглядов и была сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так сейчас выглядит кафе, где произошел взрыв. Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка подарила военкору Владлену Татарскому на встрече с ним статуэтку в форме золотой головы в каске. Именно этот подарок взорвался. Сама Трепова отрицает, что знала о взрывчатке. По ее словам, ее попросили передать статуэтку. Известно, что Дарья была завербована украинскими спецслужбами.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять подробности случившегося. С Дарьей проводятся необходимые следственные действия.

Петербуржцы приносят цветы к месту, где погиб военкор Татарский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за взрыва, который произошел 2 апреля, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Более 30 человек получили ранения. Восемь из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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