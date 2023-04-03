«Она была взволнована и хотела сразу уйти»: Пострадавшие во время взрыва в кафе вспомнили, как вела себя террористка перед Владленом Татарским

Выживший при взрыве в кафе в Петербурге рассказали о моменте гибели военкора Владлена Татарского. Фото: СОЦСЕТИ

32 человека пострадали при взрыве в кафе в Петербурге на творческой встрече военкора Владлена Татарского 2 апреля. Напомним, журналист погиб на месте после вручения ему статуэтки со спрятанной внутри бомбой. Подарок военкору сделала 26-летняя Дарья Трепова. Осколки устройства ранили множество гостей. По данным на утро 3 апреля, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, девятерых отпустили на лечение домой, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Выжившие в трагедии рассказали spb.kp.ru о деталях самой встречи с Татарским, первых минутах после взрыва и пережитом шоке.

«Вокруг пыль, грязь и кровь»

54-летний Евгений В. родом из Донецка. По образованию историк, подрабатывает ведущим на региональных телеканалах и выступает с лекциями о спецоперации. За Владленом Татарским следил с 2014 года, поддерживал его позицию и восхищался смелостью военкора в горячих точках. Редакция застала Евгения в перевязочной Мариинской больницы.

Евгений не только политолог, но и историк. У него есть своя передача на ТВ. Фото: кадр из трансляции ВОЗДУХ.ТВ

- У меня осколочное ранение в ногу. Уже достали осколок. Попозже зашьют. Еще диагностировали контузию. Хромаю. Придется полежать несколько дней в больнице. Все хорошо будет, в нашей Мариинской больнице не может быть иначе. Состояние средней степени тяжести, - говорит Евгений.

Взрыв выбил стекла и искорежил всю мебель в кафе. У пострадавших диагностировали осколочные ранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам мужчины, в кафе он сидел во втором ряду, расстояние от Татарского было четыре-пять метров.

- Передо мной было достаточно много людей. Это меня уберегло. В какой-то момент раздался громкий хлопок. Вокруг пыль, грязь. На мне были очки, их залило кровью. Меня подхватила толпа, которая ринулась к выходу. Как-то на интуиции вышел через окно, которые вынесло взрывом. Очень быстро подъехали полиция, МЧС и скорая. Меня выдернули, начали оказывать помощь. Остановили кровотечение. А потом забрали в больницу, - вспоминает мужчина.

Евгений отмечает, что сам Татарский вел себя спокойно, чего нельзя сказать о террористке, подарившей ему статуэтку с бомбой.

- Она была взволнована, - заметил Евгений. – Как я понял, она действительно интересовалась им. Они были знакомы. Татарский узнал ее, вспомнил имя, трогательными воспоминаниями поделился. Показалось, что Владлен ей небезразличен. Татарский поинтересовался, сделали ли на статуэтке его живот. Та отшутилась, что нет. Потом достали бюст. Татарский держал его в руках, с интересом рассматривал. И через пару минут подарок взорвался.

Мужчина добавляет, что вход на мероприятие с военкором был свободный. Евгения разве что попросили снять верхнюю одежду на входе.

«Хотел взять автограф у Владлена»

19-летний студент Вадим Г. мечтал попасть к Татарскому за автографом. Парень учится на философа в СПбГУ и вместе с матерью часто ходит на поэтические и политические вечера, посвященные боевым действиям. Глава их семейства сейчас служит на спецоперации. Кроме этого парню близка идеология философа Александра Дугина. Студент не подозревал, что со встречи с Татарским он уедет на скорой.

19-летнйи философ Вадим сидел совсем недалеко от Татарского (выделен кругом на фото). Фото: СОЦСЕТИ

- Вадик узнал о мероприятии с Владленом от одноклассников за два часа до начала. Бросился домой, взял три книги Татарского для автографа. Дедушка и бабушка подбросили его до кафе, - поделилась с spb.kp.ru мать пострадавшего студента Виктория Г. – В 18:20 сын внезапно позвонил мне и сказал: «Я жив, не беспокойтесь, ничего не слышу». Я ничего не поняла, вроде не 1 апреля на дворе. Не поняла, к чему такие шутки, примчалась к месту, и узнала о взрыве. В тот момент Вадик уже ехал на скорой в больницу.

Медики диагностировали у молодого философа осколочные ранения по всему телу, в том числе на лице и правой руке. Также у него возник отит. Парень плохо слышит. В больнице он проведет минимум пару недель. Изначально его состояние оценили как тяжелое. Сейчас парню стало легче, и он рассказал матери детали теракта.

На место трагедии несут цветы и свечи в память о военкоре. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эта Дарья Трепова хотела сразу отойти в сторону после вручения статуэтки. Списала все на волнение. Но ее попросили остаться. Тепло с Владленом пообщалась. А потом случился взрыв. Она успела сбежать. Странно, что на встречу был свободный вход. По моему с сыном опыту скажу, что на подобных мероприятиях всегда открывают предварительную регистрацию, чтобы знать, кого ждать в гости, - рассуждает мать раненого подростка.

Некоторые в реанимации

Среди пострадавших оказалась журналистка Татьяна Любина, дружившая с Владленом Татарским. Она в тяжелом состоянии. Рядом с ней сидел координатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин, которого недавно депортировали из приграничной страны.

Координатор "Бессмертного полка" Сергей Чаулин временно остался без телефона, который проверяют следователи. Фото: СОЦСЕТИ

- Пока я в больнице, раны зашили. Самое главное, что живой. Я был в трех метрах от взрыва. Чудо, что выжил. Всем пострадавшим здоровья и быстрого выздоровления, - написал Чаулин на своей странице во «Вконтакте».

По словам Сергея, а также еще нескольких пострадавших, у всех у них изъяли мобильные телефоны. Следователи проверяют выживших на возможную причастность к взрыву. Но пострадавшие надеются, что эта формальность скоро закончится и следствие найдет настоящих виновников. Кроме вышеупомянутых людей на встрече с Татарским были 40-летняя учитель истории Елена, 31-летняя искусствовед Ксения, журналистка из СПбГУ Наталия, сотрудник комитета по молодежной политике Смольного, 71-летний пенсионер Вадим. В реанимации находятся 51-летний музыкант Михаил, а также 36-летняя преподавательница английского языка Майя. Родители женщины находятся в контакте с врачами.

Учительница английского языка Майя находится в реанимации. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы не хотим комментировать произошедшее. Состояние пока неизвестное, она в реанимации, - сказали редакции родственники Майи.

Источник spb.kp.ru из системы здравоохранения Петербурга дал понять, что у всех пациентов есть положительный прогноз по лечению.

- Некоторых уже переводят из реанимации в обычную палату. Часть пострадавших в офтальмологических отделениях, другие в хирургии. Все нормально будет, - уверяет источник редакции.

К слову, губернатор Александр Беглов пообещал выплатить пострадавшим в теракте от 250 до 500 тысяч рублей. Тем временем подозреваемую в убийстве Татарского задержали и допросили. Ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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