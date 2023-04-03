Выживший в теракте показал фото статуэтки со спрятанной бомбой, убившей военкора Владлена Татарского

Дарья Трепова замаскировала бомбу под статуэтку военного.

Фотографии самодельной бомбы-статуэтки, принесенной на творческий вечер Владлена Татарского, появились у spb.kp.ru от выжившего в теракте. На более ранних кадрах рассмотреть, что именно стало последним «подарком» для корреспондента, было невозможно. Напомним, презент на творческую встречу в кафе в Санкт-Петербурге принесла террористка Дарья Трепова, скрывавшаяся под псевдонимом.

Как выяснилось, бюст, сделанный под золото, изображает военного: каска, бронежилет, чуть морщинистое лицо и растянутое в улыбке лицо. Погибший корреспондент за минуту до взрыва улыбался, рассматривая сувенир. Владлен решил, что Трепова изобразила именно его.

Владлен Татарский долго рассматривал подаренный сувенир.

Более того, в соцсетях появилась видео, где Татарскому только вручили статуэтку. Дарья Трепова, представившаяся «Настей», попыталась уйти в конец зала, прикрывшись своей стеснительностью. Но корреспондент остановил девушку, предложив ей сесть по левую руку от него. Подарок не остался без внимания, слушатели творческого вечера попросили показать всем статуэтку, еще не подозревая, что в ней прячется самодельная бомба.

– Татарский подумал, что девушка изобразила его. Пошутил, что не наблюдает своего большого живота, – рассказал spb.kp.ru Евгений, раненный осколками от взрыва в то воскресенье.

Статуэткой заинтересовались пришедшие на вечер слушатели.

Прежде чем бюст взорвался, военный корреспондент успел его рассмотреть, подержать в руках и даже показать пришедшим на вечер зрителям. На первый взгляд статуэтка казалась безобидной и очень символичной вещью. Более того, она не вызывала подозрений, поскольку теракт Дарьей Треповой планировался долго и тщательно. Она втерлась в доверие к волонтерам-патриотам, вела активную Z-канал и всячески позиционировала себя сторонницей спецоперации на Украине.

Напомним, что ранее spb.kp.ru писала, почему металлоискатели не смогли бы обнаружить взрывчатку в сувенире. Всего в теракте пострадало 33 человека. Трепетову задержали и допросили. Вскоре ей изберут меру пресечения на время следствия.

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