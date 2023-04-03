Полгода втиралась в доверие к патриотам: Как Дарья Трепова готовилась к теракту и убийству Владлена Татарского

Дарья часто приходила в лавку. Фото: t.me/listva_books_msk

После того, как задержали Дарью Трепову, в деле начали появляться новые подробности. После теракта в петербургском кафе ситуацию прокомментировали сотрудники московской книжной лавки-лектория «Листва». Информацию о предполагаемой террористке опубликовали в телеграмм-канале 3 апреля.

- Придя в Листву 3 марта она представилась Настей. Вела себя активно, фоткалась с разными углами, общалась с продавцом, хвасталась ему своим z-каналом. Долго листала книги Татарского, купила два шоппера, потрогала косоворотки, - сообщается в телеграмм-канале.

Там же рассказали, что Дарья в 2021 году создала свой личный телеграмм-канал, в котором публиковала посты в поддержку специальной военной операции. Там же появлялись репосты из источников лавки «Листва». Сотрудники магазина-лектория предполагают, что именно тогда девушка начала готовиться к теракту.

Также Трепова предлагала «Листве» свои открытки. Руководство лавки не сразу их приняло: рисунки пришлось доработать. А когда их продажа все-таки началась, террористка сфотографировала свое творчество на фоне входа в «Листву» и выложила в свой канал. Только после взрыва в кафе этот пост был удален.

Удаленный пост Дарьи. Фото: t.me/listva_books_msk

- На днях Дарья спрашивала нас, нравятся ли людям ее открытки, идут ли продажи. Затем все переписки с Дарьей исчезли - были стерты с ее стороны, - добавили в «Листве».

Теперь на входе в лавку-лекторий будет дежурить охрана. Также там организуют досмотр с металлодетектором.

Напомним, взрыв в кафе произошел 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, 33 человека пострадали. Восемь из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

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