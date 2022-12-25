«Веселились и обменивались шутками»: Домашний арест врачей, обвиняемых в смертях пациентов от бария, продлили на месяц

Суд продлил домашний арест медикам, обвиняемых в смертях пациентов от бария. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расследование громкого дела о смертельных отравлениях пациентов консультативно-диагностического центра (КДЦ) №1 в Петербурге ведется почти один год. На скамье подсудимых по-прежнему бывший главврач медцентра Евгений Попов и его трое подчиненных. По версии следствия, они одобрили закупку немедицинского сульфата бария с растворимыми ядовитыми солями. Эту суспензию выпили более 200 пациентов во время рентгена ЖКТ. По счастливой случайности, большая часть из них осталась цела и невредима.

Документ той самой закупки бария. Фото: предоставлено "КП"

Но следствие затянулось из-за того, что эксперты пока не нашли яда в закупленных пачках бария. Из-за этого осенью четверых врачей перевели из СИЗО под домашний арест. В пятницу, 23 декабря, состоялся суд по очередному избранию меры пресечения медикам. Всем обвиняемым продлили домашний арест еще на один месяц, как рассказала «КП-Петербург» Виктория Андреева, чья мама одной из первых погибла после принятия бария в КДЦ №1.

- Все четверо подсудимых вели себя нагло. Ощущение, что они вообще не считают себя виновными и на суд приходят, как с друзьями в кафешке посидеть. Веселились, обменивались шуточками и светскими новостями. На это было просто противно смотреть. Они просили разрешить им прогулки, «а то три месяца тяжело сидеть дома». В день суда была годовщина смерти моей мамы, и в этот же день я слушала от людей, обвиняемых в ее смерти, как им важно выводить своих старых родителей на улицу и т.д. Серьезно? Я больше не могу гулять со своей мамой, потому что она мертва, а эти люди, не стесняясь, прямо при мне приводят подобные аргументы суду для разрешения им прогулок. Будто они на курорте отдыхают, а не под следствием находятся, - возмущается Виктория.

Медики закупили в больницу технический барий, непригодный для принятия внутрь пациентами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следующий суд по делу состоится 26 января. По словам Виктории Андреевой, на него она уже не пойдет из-за большого стресса. Как отмечает девушка, медики так и не извинились перед ней.

Добавим, что о судьбе пятой обвиняемой, старшей медсестры Марины Ефремовой, до сих пор ничего не известно. Несколько месяцев назад она вышла из комы после попытки суицида, но до сих пор находится на реабилитации.

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