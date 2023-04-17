«Электросамокат здесь не при чем»: Дочь назвала настоящую причину смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вадима Волкова

Дочь умершего актера Вадима Волкова опровергла, что его сбил самокатчик. Фото: СОЦСЕТИ

9 апреля в Северной столице скончался 59-летний актер Вадим Волков, известный по эпизодическим ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Тайнах следствия». Всего в его багаже артиста более 80 ролей в известных сериалах. Спустя пару дней после похорон на трагедию с Волковым обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, который попросил проверить информацию из соцсетей о том, что актера насмерть сбил самокатчик.

А был ли пьяный самокатчик?

- В соцсетях появилась информация от очевидцев, что актера сбил молодой человек, управлявший электросамокатом. Со слов свидетелей, ему 18 лет, а в момент ДТП он был пьян. Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели артиста и возбудить уголовное дело, если на то будут основания, - рассказали в пресс-службе СК России.

Однако в Молодежном театре на Фонтанке, где служил актер, опровергли слухи из соцсетей.

- По имеющимся данным от родственников артиста Вадима Волкова, мы готовы сказать, что он умер не от столкновения с самокатчиком и не от последствий подобной аварии, - заявили spb.kp.ru в театре.

Редакция дозвонилась до дочери погибшего артиста Аглаи. Она тоже удивилась, что смерть отца чуть не превратили в громкое ЧП.

- Папа умер у себя дома, самокат здесь ни при чем. Он вообще не попадал в ДТП с электросамокатами. Причина смерти? Проблемы с сердцем, - сказала spb.kp.ru.

Правила ввели, но ДТП продолжаются

Тем не менее, в СК отмечают, что с середины марта в Петербурге все равно увеличилось число ДТП с самокатами. Как ранее выяснила spb.kp.ru, среди пострадавших много детей. Например, 6 апреля один из подростков угодил под колеса троллейбуса, пытаясь переехать дорогу. К счастью, парень родился в рубашке.

- Только за две недели к нам поступило восемь несовершеннолетних, пострадавших из-за самокатов, - рассказывали spb.kp.ru в пресс-службе Педиатрического университета, - Но все были в удовлетворительном состоянии, в больнице они не задерживались.

Прошлогодних случаев тоже масса. Самокатчики сбивали всех – и пенсионеров, и детей. Разбивались и местные звезды. К примеру, в мае 2021 года в аварию на тротуаре угодил солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Он ехал на кикшеринге и не справился с управлением. Следующие несколько месяцев артист провел в коме, но чудом вышел из нее и поправился спустя год реабилитации.

Возможно, поправить ситуацию с ДТП смогут вступившие с 1 марта поправки в ПДД. Электросамокаты приобрели официальный статус участника транспортной системы. Теперь нарушителей могут останавливать сотрудники ГИБДД. Для самокатов даже придумали дорожные знаки. Вот только в Петербурге их пока не видели.

В целом, правил немного, и все они простые. Во-первых, скорость кикшеринговых самокатов не должна быть выше 25 км/ч, а во дворах и на велосипедных зонах – не выше 20 км/ч. Кроме этого ввели запретные для катания зоны – в Петербурге это Дворцовая площадь, Невский проспект и другие достопримечательности в центре. Во-вторых, самокаты до 35 килограммов должны двигаться по тротуару, а «толстячки» - по обочине. В-третьих, дети до 14 лет должны кататься только с сопровождением взрослых. В-четвертых, на «зебре» надо спешиваться, а на самокате разрешается ехать исключительно одному человеку.

Мнение эксперта

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев

«Минтранс считает, что самокаты неопасны»

- Поправки в ПДД – конечно, хорошо. Но разрешимая скорость все равно осталась высокой. Шанса выжить при таком ДТП мало. Самокатчикам не надо получать права. Штраф за пьяное вождение будет 1,5 тысячи рублей. И ничего у водителя не отобрать – ни транспорт, ни права. Поэтому законодательство надо ужесточать. Мое лично мнение, что в центрах крупных городов, где не создать велополосы, нужно полностью запретить электросамокаты. И в районах с узкими тротуарами. Пешеходы должны быть в приоритете. К слову, на днях мне ответил Минтранс. Если коротко, то им не хватает статистики по травмам и смертям от электросамокатов, чтобы сделать вывод, что этот вид перемещения по городу опасен и нуждается в сильных ограничениях.

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