Террористке Дарье Треповой* продлили арест на все лето после взрыва в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

Трепову* подозревают в теракте. Фото: СК

Террористке Дарье Треповой* продлили арест сразу на три месяца. Напомним, по версии следствия, она устроила взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Все произошло 2 апреля во время встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским.

- Меру пресечения продлили до 2 сентября 2023 года, - сказали на судебном заседании в Басманном суде Москвы.

По словам очевидцев, Трепова* улыбалась, когда заходила в зал суда. С чем это было связано – не известно.

Напомним, накануне МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова*. По версии следствия, он переписывался с террористкой в социальных сетях и давал ей указания. Сейчас мужчина живет в Киеве.

Из-за взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский, более 40 человек пострадали. Трепову* поймали через пару дней и увезли в Москву.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов в России

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