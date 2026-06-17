Илью Трабера задержали по делу об убийстве «хозяина Выборга» Александра Петрова

Александра Петрова расстреляли шесть лет назад. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности задержания известного в Петербурге предпринимателя Ильи Трабера. Как сообщает «Фонтанка», коммерсант и его партнер Владимир Даниленко задержаны в рамках расследования громкого заказного убийства Александра Петрова. Дело ведет центральный аппарат СК России, обоих задержанных доставят на допрос в Москву, судя по всему, там же будет избираться мера пресечения.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», Александра Петрова застрелили в конце октября 2020 года. История получила резонанс не только потому что это редкое в наши дни заказное убийство, но и из-за личности жертвы. Петрова называли «хозяином Выборга». Он владел рядом компаний, в том числе, занимающихся вывозом отходов. А еще Александр Петров – отец российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова.

Убийство коммерсанта было тщательно подготовлено. Петрова подстерегли в бане в его поместье. Киллер точно знал, где спрятаться. Баню не видно с дороги из-за холмов, расположенных на огромном участке Петрова, огороженного высоким забором. Зато баня хорошо просматривалась с другой стороны, где участок отделяла только река. Киллер засел на другом берегу, причем, ему пришлось пройти незамеченным через ферму, на которой было много сотрудников. Петрова расстреляли из автомата Калашникова с оптическим прицелом. После этого стрелок исчез. Силовики несколько лет ничего не сообщали о расследовании уголовного дела.

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