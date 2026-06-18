Илья Трабер (слева) и Алисултан Надирбегов отправлены в СИЗО. Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы отправил под стражу двух фигурантов уголовного дела об убийстве предпринимателя из Выборга Александра Петрова. Как сообщала пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, под стражу на два месяца отправлены коммерсант из Северной столицы Илья Трабер и профессиональный боксер Алисултан Надирбегов. Им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений. Перспективы - пожизненный срок в колонии. По данным СМИ в деле могут появиться и другие эпизоды. Также сообщается, что Следственный комитет задержал еще трех подозреваемых. Один из них - партнер по бизнесу Трабера Владимир Даниленко, но о претензий силовиков к нему официально не сообщалось.

Как убили Александра Петрова

Александра Петрова называли «хозяином Выборга». Предприниматель владел рядом предприятий, гостиницей, имел интерес в мусорном бизнесе. А еще Петров – отец первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Коммерсанта застрелили 24 октября 2020 года в поселке Великое под Выборгом.

Киллер засел в кустах на другом берегу реки. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Убийство было тщательно подготовлено. Киллер знал распорядок дня и привычки Петрова. В тот вечер он должен был пойти в баню. Петров жил в огромном поместье на въезде в поселок. Дом и баня расположены так, что с дороги их не видно из-за холмов. Но стрелок нашел удобную точку.

Схема места преступления.

По границе участка Петрова протекает речушка, на берегу которой и стоит баня. Киллер засел на другом берегу в кустах и поджидал жертву. Петров был убит одним выстрелом. Оружие не было найдено, но, предположительно, это была снайперская винтовка. Корреспондент «КП-Петербург» вскоре после убийства был на месте событий и убедился, что точка для стрельбы была выбрана профессионально, баня хорошо просматривалась, расстояние было всего порядка 70 метров, а вот киллера было не видно из-за густого леса.

Дом Петрова не видно с дороги. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В пользу того, что стреляя профессионал, говорил тот факт, что попасть на эту точку можно было только через территорию фермы, которая занимает соседний участок. Ферма огорожена, на территории есть видео наблюдение. Но в тот вечер ни сотрудники и камеры посторонних не зафиксировали.

Киллером мог быть чемпион по боксу?

Второй фигурант уголовного дела – профессиональный боксер Алисултан Надирбегов. Как сообщили в Басманном суде Москвы, он отправлен в СИЗО на два месяца.

- Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком, Надирбегов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой), - рассказали в суде.

Петрова провожал весь Выборг. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время избрания меры пресечения боксер вел себя уверенно, показал журналистам жест, указывающий наверх. Ему грозит вплоть до пожизненного срока.

Надирбегову 48 лет. Он родом из Дагестана, но профессиональным боксом начал заниматься в Тольятти. Спортсмен дважды завоевывал титул чемпиона России. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 кг. В 12-раундовом бою он победил боксера из Узбекистана.

- Я готов боксировать всегда, тем более, если есть достойные соперники, - говорил после этого боя Надирбегов. – Для меня нет разницы, день или ночь, могу боксировать в любое время, без разминки, бинтов и перчаток. Я рожден для бокса!

После успеха он переехал в Москву и занялся бизнесом. Но имя боксера попадало и в криминальную хронику. В 2019 году в результате нападения на улице погиб племянник Надирбегова Шамиль Хабитов, приехавший в Тольятти заниматься боксом. 19-летний спортсмен скончался от тяжелых травм.

В 2016 году боксер получил судимость. Его обвиняли в вымогательстве. Вместе с группой мужчин ворвался на территорию деревоперерабатывающего предприятия. Началась драка, один человек погиб. Причиной разборок стал конфликт между владельцами завода и коммерсантами из Дагестана. На суде боксер заявил, что просто помогал землякам решить проблемы. В результате суд смягчил статью с «вымогательства» до «самоуправство». Надирбегов получил 2 года лишения свободны условно.

А в это время

По данным ТАСС, Илью Трабера проверяют на предмет отмывания денег. Ранее КП-Петербург выяснила, что его предприятия терпели большие убытки, хотя сам коммерсант хвастался, что он долларовый миллионер.

О возможных причинах «заказа» Петрова официально не объявлялось. Илья Трабер с 90-х имел интересы в портовом бизнесе Ленобласти, в том числе и в порту Выборга и местном судоремонтном заводе. Здесь могли пересекаться его интересы с Петровым. Кроме того, Трабер с 1999-года продвигал проект нового порта в городе Приморск в Выборгском районе, но реальная работа по проекту началась только спустя 20 лет. Позже СМИ сообщали, что за несколько дней до смерти Петров якобы планировал дать показание против Трабера.

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