Запрет вейпов, будущее Крестов и зоопарка: Александр Бельский подвел итоги «пятилетки» парламента Петербурга и наметил новые планы

Бельский подвел итог 5-летней работе ЗакСа. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский пришел в прямой эфир радио «Комсомольская правда» 92.0 FM и ответил на вопросы ведущих и нашей аудитории. Спикер подвел итоги не только парламентского года, но и всего созыва, который заканчивает работу этим летом. Осенью горожане выберут новый состав ЗакСа.

- Мы отмеряем эффективность своей работы по наказам избирателей, - признался Бельский. - Сколько удалось выполнить, какие решения принесли положительный эффект. Количество принятых законно для человека ничего не значит. 400 законов - это много или мало? Хотя в этом созыве сразу пять инициатив были направлены в Госдуму и получили поддержку. Такого не было ни разу. Думаю, депутатам будет, чем отчитаться перед горожанами. Например, семьям, которые ждут детей, будет бесплатный садик, комплект новорожденного в подарок. Для людей серебряного возраста – возможность бесплатно ходить в музеи, театры. В случае с КРТ, мы сделали так, что дом без решения жителей в программу расселения не попадет.

На выборы или на картошку?

По словам Бельского, этой осенью, когда будут выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа, явка ожидается в районе 50%. Это не хорошо и не плохо.

- Как правило, на выборах в Думу, чуть ниже, чем на президентских, - объяснил Бельский. – Люди, которые не приходят голосовать либо не информированы, либо сами игнорируют выборы. А те, кто приходит – становится соучастником политического процесса и депутаты перед ними несут ответственность. Не идти на выборы - это тоже выбор. Люди живут своей жизнью, они могут быть на даче, копать картошку, человек сам расставляет приоритеты.

А вот без чего не обойтись – это без громких заявлений от депутатов, которые потом ни к чему не приводят.

- Без популистских вещей оппозиционные депутаты не могут, это часть политики, - признался Бельский. – Хотя, я это не люблю.

Новый зоопарк и Кресты

Петербург обсуждает два ярких проекта, которые обещали городу. Более осязаемым стал новый зоопарк, который хотят построить за Лахтой. По словам Александра Бельского, проект будет осуществляться под контролем специалистов Ленинградского зоопарка, чтобы животным было комфортно.

- Все в процессе обсуждения. Нарисовать концепцию – прекрасно, но животные требуют содержания, условий. Жирафа же не посадишь в клетку, он будет из нее торчать, - сказал спикер. - Будет привлечено экспертное сообществе. Новый зоопарк нам нужен, но он будет создаваться в рамках Ленинградского зоопарка. У нас животные живут рядом с крепостью каждый день там в 12 часов бабахает пушка. На Петроградской стороне останутся определенные животные. А новый зоопарк будет дополнением.

Второй проект, который у всех на устах – Кресты. Бывшую тюрьму хотят превратить в отел и общественное пространство.

- С точки зрения концепции, мне это нравится, - признал председатель городского парламента. – Учитывая, что там развивается пространство Арсенала, будет приличный кластер, который привлечет туда людей. Важно, что они вовлекают набережную, будет подземный переход, который приведет людей на берег Невы. Там же будет причал для катеров и яхт.

А вот некоторые громкие проекты уже и забылись, но читатели напомнили о них председателю городского парламента. Нет ли смысла вернуться к Орловскому тоннелю под Невой? Но, судя по всему, от этой идеи окончательно отказались.

- На нашем уровне, он не обсуждается, - отрезал Бельский.

Так же затихли разговоры о Сестрорецком намыве – искусственной территории в курортном пригороде Петербурга.

- Наверное, в рамках инвестиционного договора срок на его реализацию еще есть, - сказал Бельский. - Когда я был главой Сестрорецка, то относился к этому позитивно. Концепция была неплохая, но он был тяжел с точки зрения инфраструктуры. Туда надо было тянуть дороги, сети.

За вейпы возьмутся в новом созыве

Петербург планировал одни из первых в стране ввести запрет на вейпы. Но не успел. Наш город опередили другие регионы. По словам Бельского так произошло из-за того, что нужно синхронизироваться с Ленинградской областью и принять одинаковые правила. Сейчас только формируется совместная комиссия, которая разработает законы для двух регионов.

- Наша позиция – мы против вейпов, мы - за запрет, - отрезал Бельский. - Будем принимать решение уже в следующем созыве. Лично я за полный запрет. Во многих странах мира это под запретом. А борьбы с нарушителями есть правоохранительные органы. У нас много что под запретом, например наркотики. Этим занимается полиция. А наша задача оградить большинство людей, и особенно детей от зависимости.

Вторая резонансная тема, касающаяся подростков – это доступ несовершеннолетним в соцсети. Александр Бельский признался, что был бы не против такого запрета, а пока пользуются отцовской властью и ограничивает доступ своих детей к телефону.

- Когда вижу, что перебор, то отнимаю у детей телефон, - сказал Бельский. - Мне кажется, что контроль тут должен быть. Пока мы возлагаем его на семью. Но я был бы не против запрета соцсетей до 15 лет. Думаю, дети ничего не потеряют от этого.

КОНКРЕТНО

Слухи о нехватке бензина - вбросы

Последние недели Петербург обсуждает информацию об ограничениях на заправках. Якобы продают только определенное количество топлива. Как выяснила «Комсомолка», такие меры вводила только одна не самая крупная сеть АЗС. Бельский назвал шумиху вокруг бензина вбросами и частью информационной борьбы против России

- Есть вбросы. Идет противостояние против нашей страны. СВО - это физический уровень, а есть виртуальный. Говорят: мы ввели ограничение не больше 100 литров, и у всех паника. Но никто не думает, что 100 литров ни в один бак не поместиться, - сказал Бельский. - Возникли какие-то проблемы на конкретной заправке. Я несколько раз в день проезжают мимо «Татнефти» и не вижу там ни очередей, ни проблем. Еще и ФАС выявила картельный сговор, не без этого. Я вот попал в пробку сегодня. Вряд ли бы они были, если бы людям было жалко жечь бензин.

КСТАТИ

Парада на День ВМФ не будет

Александр Бельский подтвердил, что в этом году в Северной столице не будут проводить парад ВМФ.

- Не проводить парад, думаю, верное решение в разрезе ситуации в стране, - сказал спикер.

А меры безопасности во время Алых парусов усилят до максимума, впрочем, как и всегда.

- На «Алых парусах» уровень безопасности всегда на высоком уровне, центр города освобождается для выпускников, - отметил Александр Бельский.

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