2019-12-05T21:43:14+03:00
Происшествия

Адвокат историка-расчленителя Соколова жалуется на бесчеловечные условия в «Бутырке»

Александр Почуев подал жалобу в прокуратуру на администрацию СИЗО-2
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Почуев так и не смог увидеться со своим подзащитным.Почуев так и не смог увидеться со своим подзащитным.
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Адвокат доцента Соколова, жестоко расправившегося с аспиранткой Анастасией Ещенко, пожаловался на бесчеловечные условия в «Бутырке». Напомним, историка-убийцу недавно перевели из Петербурга в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Название медицинского учреждения защита до сих пор не раскрывает из-за тайны следствия.

По словам адвоката Александра Почуева, он целых два дня «штурмовал» московский изолятор, чтобы наконец-то навестить своего подзащитного. Однако Соколова там уже не оказалось - его передали на этап в специализированное экспертное учреждение.

- Ситуация с доступом адвокатов и передачей различных вещей в «Бутырке» просто бесчеловечна. Защитники и родственники заключенных, в адски стесненных и душных помещениях, толкутся целыми днями. А электронная очередь, скорее, непреступный барьер, нежели чем цифровое благо, - сетует Почуев.

В итоге недовольный адвокат подал жалобу в прокуратуру на администрацию изолятора. Что касается самого Соколова, то можно с уверенностью утверждать, что сейчас им занимаются психиатры и психологи. Экспертиза закончится до конца месяца. Она даст ответы на многие вопросы, поставленные следствием и защитой.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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