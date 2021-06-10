Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 июня 2021 года: Задержание блогера Юрия Хованского и лучшая служебная кошка России

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру четверга, 10 июня 2021 года. Накануне в городе сначала убрали из центра все кикшеринговые электросамокаты, а потом ввели новые правила пользования ими. Смольный договорился с прокатными компаниями о запрете езды на 95 улицах города во время Евро-2020, в том числе на Невском проспекте и на большей части Крестовского острова. Кроме этого самокаты больше не выдадут несовершеннолетним.

В Северной столице задержали известного блогера Юрия Хованского по подозрению в оправдании терроризма. Стендап-комик ранее публично спел экстремистскую песню, где одобрял действия боевиков при теракте в «Норд-Осте». Хованский уже раскаялся и признал вину. Тем временем в Сети шутят над его квартирой, захламленной мусором, сигаретами и алкоголем. А вот заложница «Норд-Оста» считает, что его надо садить в тюрьму пожизненно.

Перейдем к милой новости – Муся из Санкт-Петербурга стала лучшей служебной кошкой России. Животное является почетным хранителем библиотеки имени Маяковского и вольным слушателем всех лекций и мероприятий. Однажды ее даже пытались похитить!

«КП-Петербург» подробно погрузилась в тему изучения нового осложнения от коронавируса, которое может вызвать отказ дыхательных мышц. Это так называемый синдром Гийена-Барре. Встречается он и в России. Самое главное здесь, как объяснили «Комсомолке» врачи, вовремя обратиться к медикам за помощью и не заниматься самолечением.