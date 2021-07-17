Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 июля 2021 года: Лесные пожары из-за жары и репетиция парада ВМФ

Последние новости на 17 июля в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Комсомолка" традиционно подготовила все последние новости в Санкт-Петербурге на утром субботы, 17 июля 2021 года. Минувший день не порадовал город дождями, а вот на выходных вполне может быть гроза, но сухая. В целом 17 и 18 июля обещают быть такими же жаркими, как и все дни до. Но после наступит небольшая прохлада.

Также ученый рассказал, как долго продлится в Петербурге аномальная засуха и почему в городе никак не начнутся дожди. Кроме того, такая жара чревата лесными пожарами. Так, в Ленинградской области уже начали тлеть торфяники. Добавим, что температура воды даже в Финском заливе уже прогрелась до плюс 27 градусов.

На выходных в городе пройдет репетиция парада ВМФ. А это значит, что в Петербурге разведут мосты и перекроют ряд дорог. Но может горожанам и не понадобится гулять по Северной столице, ведь многие уедут за город. Тем более, что на выходные назначены дополнительные электрички.

И из прекрасного, в Эрмитаж привезли картину Рафаэля Санти. Полотно прибыло из Лувра. Представят его уже 21 июля.