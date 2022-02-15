Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 февраля 2022 года: «Черная весна» и новый поворот в скандале с увольнением учительницы, читавшей Хармса

Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 февраля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 февраля 2022 года. В Северной столице вскоре введут электронные рецепты для льготных категорий граждан. Процедуру их получения вскоре обещают рассказать. Пока только известно, что во время пика заболеваемости коронавирусом это избавит пациентов от лишнего похода в поликлинику.

В Санкт-Петербурге наблюдается небольшое улучшение эпидситуации по ковиду. В Смольном заявляют о сокращении очередей в поликлиниках и улучшении ситуации с заболеваемостью детей. Тем временем с 14 февраля в городе отменили все ограничения для несовершеннолетних.

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что уволенная якобы из-за стихов Хармса школьная учительница Серафима Сапрыкина осознанно скрыла свою судимость при устройстве в учебное учреждение. Чиновница привели несколько фактов против скандальной поэтессы, но подытожила, что в этой ситуации главное думать о детях.

Увы и ах – метеоролог предрек Петербургу «черную весну». По словам Юрия Куткевича, во второй половине февраля да и в марте будет преимущественно пасмурная слякотная погода. Температурные качели никуда не уйдут, как и мокрый снег.

«КП Санкт-Петербург» выяснила, что горожане сутками напролет не могут открыть и закрыть дистанционный больничный. Основная жалоба от пациентов на то, что врачи перезванивают лишь через несколько дней после заполнения заявки. В Смольном сетуют, что в поликлиниках все еще наблюдается дефицит кадров, хоть туда и привлекли студентов.