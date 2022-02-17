Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 февраля 2022 года: Странности коллективного иммунитета и тайны поставщика смертельного бария

Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 февраля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 февраля 2022 года. С 21 февраля в Северной столице возобновят плановую медпомощь, а также диспансеризацию. Пик «омикрона» преодолен, отсюда и послабления для работы поликлиник. К тому же в комздраве заявили о 100% коллективного иммунитета в городе. Жители Северной столицы со скепсисом отнеслись к этому, а Иван Ургант остроумно пошутил на тему в эфире федерального телеканала. Как выяснили наши журналисты, этот показатель толком ничего не значит – в реестр попадают даже те, у кого просто подозревали коронавирус.

Мы наконец-то выяснили позицию поставщика смертельного бария в клинику на улице Сикейроса. Владелец компании «НеваРеактив» Аркадий Камчатов заверяет, что медучреждение при заказе не указало, что им нужен именно медицинский препарат, а не производственный реактив. К слову, выяснилось, что раньше не бизнесмена заводили уголовное дело за незаконный оборот химвеществ. Но предприниматель ликвидировал ошибки, поэтому его не судили.

Иван Краско вновь попал в больницу. Как оказалось, в этот раз 91-летний актер находится на реабилитации после перенесенного микроинсульта. В последнее время у народного артиста серьезно ухудшилось зрение.

Наконец, главный санврач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова заявила о том, что Северная столица прожила два коронавирусных года без существенных экономических и людских потерь. Чиновницу из Роспотребнадзора наградили благодарностью в Заксобрании.