Радоновые озера, древняя архитектура и места боевой славы: Что посмотреть в Ломоносовском районе

Узнали, что стоит обязательно посмотреть в Ломоносовском районе Ленобласти. Фото: lentravel.ru

Отправиться на выходные в небольшое путешествие - всегда отличная идея. В каждом уголке региона можно найти для себя что-то интересное. На этот раз мы узнали, что посмотреть в Ломоносовском районе.

ДРЕВНИЕ СТЕНЫ

Ломоносовский район раскинулся вдоль южного берега Финского залива. Зачастую происходит путаница, связанная с городом Ломоносовом. Сам он не относится к Ленинградской области, территориально входит состав Петродворцового района Петербурга, хотя органы местного самоуправления Ломоносовского района находятся именно в этом городе.

Копорская крепость - одна из главных достопримечательностей района. Фото: lentravel.ru

Пожалуй, самая известная достопримечательность района - Копорская крепость. Расположена она на краю Ижорской возвышенности, в селе Копорье. Небольшой скальный мыс, где стоит крепость, ограничен глубоким оврагом речки. Виды отсюда открываются очень красивые. Оборонительное сооружение - памятник древнерусской архитектуры начала XVI века, который сохранился на территории Ленобласти в первозданном виде. Изначально крепость появилась в XIII веке для защиты новгородских земель от нападения северо-западных соседей. Затем, в конце XV - начале XVI века ее перестроили в ту, которую мы можем увидеть сегодня. Когда-то это была вторая по значимости после Старой Ладоги крепость на северо-западе государства. Сейчас там работает музей. Правда, в саму крепость, к сожалению, попасть нельзя - там идут противоаварийные работы. Однако действуют экскурсии у стен крепости, это не менее захватывающее зрелище.

Как добраться: на автомобиле нужно ехать по трассе «Нарва» в сторону деревни Бегуницы, затем свернуть направо до Копорья. Путь замет около 1 часа 40 минут. Можно добраться и на электричке - с Балтийского вокзала до станции Калище, а оттуда - на автобусе № 677А до Копорья.

Режим работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 17.00, понедельник выходной.

Цена билетов: экскурсия для группы от 6 человек - 100 рублей с человека. Экскурсия для 1-5 человек - 500 рублей с группы. Семейная экскурсия (2 взрослых + 1-3 ребенка) - 400 рублей с группы.

А ЧТО ЕЩЕ?

Недалеко от крепости на реке Копорке находятся небольшие водопады. В хорошую погоду многие отправляются на них посмотреть, а летом - даже охладиться в жару. Места здесь действительно красивые, а найти водопады легко: нужно идти от крепости вверх по течению реки около 400-500 метров.

Недалеко от деревни Порожки есть мемориал "Январский гром". Фото: lentravel.ru

МЕСТА СЛАВЫ

На берегу Финского залива недалеко от поселка Лебяжье находится мемориальный комплекс - форт Красная Горка. Это настоящий памятник фортификации и один из последних фортов Российской империи. Его строительство началось в 1909 году, а свою главную роль он сыграл во время Великой Отечественной войны - выполнял защиту Ленинграда. По сути, форт стал основой обороны Ораниенбаумского плацдарма. Сегодня в этих местах развернут мемориал, куда входят оставшиеся сооружения, площадка боевой техники, несколько памятников и захоронение советских военных моряков и воинов армейских частей. На территории мемориала действует народный музей. Сейчас за фортом ухаживают активисты - в 2007 году за судьбу Красной Горки взялась местная общественная организация. Посетить мемориал и поклониться воинам можно всей семьей. Кроме того, бесплатно можно попасть в музей, организованный общественниками. Режим его работы и возможность посещения нужно уточнить по телефону военно-исторического общества «Форт «Красная Горка» +7-981-803-87-72.

Форт Красная Горка впечатляет. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

На 19-м километре Гостилицкого шоссе, недалеко от деревни Порожки, есть мемориал, посвященный ожесточенным боям Великой Отечественной войны. С 1941 года здесь проходила граница ораниенбаумского плацдарма, а 14 января 1944-го началась советская наступательная операция «Январский гром», которая завершилась снятием блокады Ленинграда.

Как добраться: ехать лучше всего на личном автомобиле. Путь недолгий - около 90 километров и полутора часов в пути. После съезда с КАД на Краснофлотское шоссе нужно ехать через Большую Ижору и Лебяжье.

Из-за наличия радона в озерах нет растительность и рыбы. Фото: ooptlo.ru

ЧУДО ПРИРОДЫ

Ломоносовский район известен и необычной природной достопримечательностью. Недалеко от поселка Лопухинка находятся радоновые озера. Два небольших водоема привлекают своим химическим составом - в воде содержится радон, что говорит о небольшой радиоактивности озер. Однако ничего страшного в этом нет, а многие люди даже стремятся сюда «на лечение». Считается, что эта вода помогает от разных недугов и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Сами озера искусственного происхождения, их появление пару веков назад связано со строительством плотины на истоках расположенной рядом реки Лопухинки. При этом свойства здешней воды оценили уже в XIX веке - здесь было организовано лечебное учреждение, которое специализировалось именно на водных процедурах. Сегодня водоемы входят в состав памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка». Вся зеленная территория составляет почти 159 гектаров. Кстати, из-за наличия радона в водоемах отсутствует растительность и рыбы.

Два небольших водоема интересны своим химическим составом. Фото: ooptlo.ru

Как добраться: путь на автомобиле составит около 80 километров. Съехать с КАД нужно на Гостилицкое шоссе, затем двигать к Лопухинке. Проехав до конца населенного пункта, нужно свернуть направо на грунтовую дорогу, которая и приведет к озерам.

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