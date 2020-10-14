Родина Балтийского флота, святые места и имение Поленова: Что посмотреть в Лодейнопольском районе

Стоит заглянуть в Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Дмитрий Бондаренко

На дворе осень, но это не значит, что сезон путешествий закончился. Увидеть интересные места можно в небольшой поездке по Ленобласти. На этот раз мы решили узнать, что стоит посмотреть Лодейнопольском районе и, забегая вперед, скажем, что преодолевать километры точно стоит, ведь это край с богатой историей.

ДЕЛА КОРАБЕЛЬНЫЕ

Лодейнопольский район расположен в северо-восточной части области и граничит с Карелией. Его центр - город Лодейное Поле. Это место считают родиной Балтийского флота, ведь когда-то здесь процветало корабельное ремесло - строили ладьи, от которых и пошло название города. Лодейное Поле стоит на реке Свирь, а на ее берегах и по сей день растут огромные сосны. Организовать здесь судостроительную верфь решил Петр I - именно при нем город появился на карте России. Считается, что здесь создавались первые корабли для Балтийского флота. В городе осталось много связанных с теми временами памятных мест.

Здесь когда-то стоял домик Петра I. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Дмитрий Бондаренко

В живописных местах на берегу реки Свирь установлен обелиск - на том самом месте, где когда-то находился домик Петра I. Нетрудно догадаться, что сюда первый император приезжал, чтобы управлять судостроением. К сожалению, до наших дней домик не сохранился, однако уникальный исторический объект здесь планируют воссоздать. Недалеко от этого места есть памятник, который посвящен фрегату «Штандарт» - первому линейному кораблю Балтийского флота. Именно здесь он был спущен на воду в 1703 году. Памятный знак представляет собой якорь, который установлен на постаменте.

Кстати, находятся обе эти достопримечательности на территории сквера Корабелов. В 2018 году зеленую зону благоустроили: провели там масштабные ландшафтные работы, проложили дорожки для прогулок, установили скамейки и освещение. Зона отдыха находится прямо на берегу Свири, поэтому оттуда открываются живописные виды.

Адрес: Лодейное Поле, сквер Корабелов.

Лодейное поле - город на реке Свирь. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Дмитрий Бондаренко

ПАМЯТИ ВОИНОВ

Как и по всей Ленобласти, в этом районе есть места, где увековечена память о Великой Отечественной войне. В Лодейном Поле это масштабный парк «Свирская победа». Мемориальная зеленая зона в 19 гектаров была заложена еще во время войны, в 1944 году. Место выбрано не случайно: здесь проходил Свирский рубеж, где были остановлены фашисты. Благодаря переднему краю Карельского фронта второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда не сомкнулось.

Сегодня на территории парка растет около пятидесяти тысяч деревьев и кустарников, а протяженность пешеходных дорожек насчитывает порядка семи километров. В парке есть аллея Героев, обелиск «Память в будущее» и другие памятные знаки. Кроме того, там частично можно увидеть восстановленные объекты обороны, например, огневую точку, доты, наблюдательный пункт.

Адрес: Лодейное Поле, левый берег реки Свирь, парк-мемориал «Свирская победа».

КСТАТИ

На территории парка «Свирская победа» находится Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Изначально это был военный музей, который появился вместе с мемориальной зоной, но в 1951 году он был расформирован, а с 1968 в уцелевшем главном здании военного музея «Свирская победа» разметили историко-краеведческий. Сегодня его фонд насчитывает около семнадцати тысяч предметов. Это и этнографическая, и художественная коллекция, и собрание нумизматики, а также экспозиция знаменитой оятской керамики.

Парк "Свирская победа" в Лодейном поле. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Дмитрий Бондаренко

С 1989 по 2007 год неоднократно обновлялись экспозиции музея. При поддержке Европейского союза в марте 2004 года открыта новая экспозиция, посвященная теме природы и Нижне-Свирскому заповеднику. В апреле 2005 года была открыта экспозиция «Здесь при Петре трудами наших дедов для Балтики рубились корабли…» на деньги президентского гранта. Экспозиции музея никого не оставляют равнодушными, они охватывают различные периоды истории - от древности до наших дней.

Адрес: Лодейное Поле, проспект Ленина, 122.

Цена билетов: взрослый - 80 рублей; льготный (пенсионеры, студенты, лица от 16 до 18 лет) - 40 рублей; дети до 16 лет, ветераны, инвалиды, музейные сотрудники бесплатно.

Режим работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 17.00, выходной день понедельник, последняя пятница каждого месяца - санитарный день.

Кедровая роща художника Поленова растет по сей день. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Маргарита Орлова

В ГОСТИ К ХУДОЖНИКУ

Интересное для туристов место - это усадьба «Имоченицы». Находится она в деревне Акуловой Горе, на берегу реки Оять. Когда-то эти земли приобрел прадед знаменитого русского художника Василия Поленова. Приезжал сюда и сам живописец. Известно, что здесь он создал почти 40 десятков картин, в том числе и «Усадьба в Имоченицах», «Имоченицы зимой», «Река Оять», «Бабушкин сад». И не мудрено - места здесь, мало сказать, красивые. Около усадебного дома был парк с прудом и даже стояла мельница. Сам Поленов заложил на территории кедровую рощу, которую можно увидеть и сейчас. Кстати, в гостях у художника бывали Илья Репин, Николай Рерих, Иван Шишкин. Поленов жил здесь до 1885 года, и часто приезжал в имение на отдых после заграничных путешествий. Сейчас на месте, где находилась усадьба, возведена часовня Василия Великого. Многие приезжают в Акулову Гору, чтобы посетить ее и полюбоваться природой, вдохновлявшей художника.

На месте бывшей усадьбы Поленова сейчас стоит церковь. Фото: администрация-лодейноеполе.рф / Маргарита Орлова

Как добраться: ехать стоит на личном транспорте. По трассе «Кола» из Петербурга нужно ехать около 200 километров до Доможирово. Оттуда повернуть направо, в сторону Алеховщина. Не доезжая до него, за Яровщиной, сделать поворот налево в сторону Акуловой Горы и ехать до конца деревни.

Многие едут в Лодейнопольский район, чтобы посетить Александро-Свирский монастырь. Фото: vk.com/podvorie_svirskijmonastyr

А ЧТО ЕЩЕ?

Стоит посетить и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Он расположен недалеко от города Лодейное Поле. На его территории сохранились памятники архитектуры XVI - XVII веков. Например, самым древним строением монастыря является каменная церковь Покрова Божией Матери, построенная Александром Свирским в 1533 году.

Как добраться: на автобусе или электричке можно доехать с пересадкой: сначала до Лодейного Поля, а оттуда на местном автобусе до Старой Слободы. На автомобиле путь займет около 270 км. Ехать по трассе «Кола» до 253-го километра, затем повернуть к поселку Свирскому и ехать до Старой Слободы.

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