Исчезающая река, святое озеро и воинский мемориал: Что посмотреть в Бокситогорском районе

Ежегодно в День Победы у мемориала в Бокситогорском районе встречаются ветераны. Фото: Полина ЖУКОВА

Хоть лето и завершилось, не стоит расстраиваться. Самое время махнуть в небольшое путешествие перед рывком в будни! А в Ленинградской области множество интересных мест найдется в каждом районе - далеко ехать не надо. На этот раз мы решили узнать, что посмотреть на юго-востоке региона. Отправляемся в Бокситогорский район - к слову, один из самых крупных по площади в области.

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

Пожалуй, главная природная достопримечательность Бокситогорского района - река Рагуша. Течет она в окрестностях деревни Рудная Горка, длиной всего около 40 километров, но посмотреть на нее многие приезжают из дальних уголков области. В народе ее прозвали Исчезающей рекой. На одном из участков река течет под землей, а через несколько километров выходит на поверхность. На то, как Рагуша ныряет вниз и оставляет практически сухое русло, ходят посмотреть даже местные школьники - в походы.

Скалистый каньон реки Рагуша признан памятником природы. Фото: Арсений Кашкаров / ooptlo.beauit.com

Река интересна не только своим необычным свойством прятаться. Течет она на перепаде высот, поэтому пейзажи здесь очень красивые. Речка петляет то в траве, то через огромные валуны, то образует даже целый водопад. Кстати, именно скалистый каньон реки Рагуша признан памятником природы, поэтому стоит помнить, что на охраняемой территории запрещено рубить деревья и кустарники, разводить костры, ходить на охоту. Местные считают, что самые красивые места на Рагуше находятся между Рудной Горкой и урочищем Березино.

Как добраться: от Санкт-Петербурга путь до Рагуши займет порядка 300 километров на автомобиле, ехать нужно до деревни Рудная Горка. Неподалеку от нее организована стоянка, а также поляна с беседками. Можно добраться до Бокситогорска на рейсовом автобусе, а оттуда - до деревни и реки на такси. Сухой участок Рагуши находится севернее дороги Бокситогорск - Половное.

ЗА УЛОВОМ

Бокситогорский район славится рыбными местами. Здесь несколько сотен рек и озер, поэтому есть где закинуть удочку! Местные любят рыбалку на реках Воложба, Тихвинка и Чагода. За крупным уловом щуки, плотвы, окуня можно отправляться на Лебяжье, Бабье, Боровое, Волошино, Среднее и другие озера. Рыбалку можно совместить с семейным отдыхом, например, на озере Еглино. Остановиться можно в базе отдыха - на озере расположен целый комплекс с рестораном, баней, спортивными площадками и арендой снастей.

В Бокситогорском районе можно устроить отличную рыбалку. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Как добраться: озеро Еглино расположено в 310 километрах от Петербурга. Ехать нужно по трассе «Кола» до реки Волхов. Переехав мост через реку, повернуть направо на автодорогу Вологда - Новая Ладога. Далее порядка 190 км до деревни Заголодно, от которой нужно повернуть налево в сторону поселка Ефимовский.

ПАМЯТЬ О ВОИНАХ

Неподалеку от деревни Астрача расположен мемориальный комплекс на месте братского захоронения бойцов Великой Отечественной войны. Именно в этих местах прошел рубеж обороны Тихвина, и именно деревня Астрача стала непреодолимой чертой для немцев в декабре 1941 года. Здесь были сорваны планы фашистов по окружению Ленинграда вторым кольцом блокады.

Мемориальный комплекс находится на небольшой возвышенности вдоль трассы Вологда - Новая Ладога. К стеле ведут ступени, а рядом на небольшой площади расположен памятник солдату. Ежегодно в День Победы здесь встречаются ветераны и блокадники, жители Тихвина, Бокситогорска, Пикалево.

Мемориал находится неподалеку от деревни Астрача. Фото: Полина ЖУКОВА

КСТАТИ

Напротив мемориального комплекса, через дорогу, находится небольшой музей «Астрача, 1941». Сейчас в старинном здании идет ремонт, поэтому музей временно закрыт. Завершить работы планируют в конце 2020 года, а значит, стоит иметь в виду это место на будущее. Сам музей расположен в здании школы, которая была построена в начале ХХ века. Вплоть до Великой Отечественной здесь находилось учебное заведение. В годы войны в здании разместили госпиталь. После Победы сюда вновь вернулись ученики. А в 1970-х, когда школу перенесли в другое место, здесь начал зарождаться музей. Первыми его экспонатами стали как раз предметы, найденные на местах сражений. Два года назад в здании начали капитальный ремонт. Сейчас все экспонаты хранятся в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее. После окончания ремонта они вернутся на свое место.

Музей расположен в старинном здании, где когда-то была школа. Фото: Официальная группа музея «Астрача» в соцсети «ВКонтакте».

Как добраться: мемориальный комплекс и Музей «Астрача, 1941» находится в 260 километрах от Петербурга. Одноименная деревня расположена на самой границе Тихвинского и Бокситогорского районов, на трассе Вологда - Новая Ладога.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Самое известное для верующих место в Бокситогорском районе - Антониево-Дымский мужской монастырь. Действующая обитель расположена в тихом и живописном месте неподалеку о деревни Галично. Монастырь этот основан в начале XIII века преподобным Антонием Дымским. Сегодня в храме на территории обители пребывают мощи святого, к которым едут поклониться верующие.

Антониево-Дымский монастырь - главная православная достопримечательность района. Фото: Полина ЖУКОВА

Кроме того, рядом с монастырем есть озеро. По преданию, посреди воды на камне когда-то молился сам Антоний Дымский. Сейчас на этом камне установлен крест, и считается, что купание в озере может исцелять болезни. На берегу озера установлена новая часовня, а для тех, кто желает совершить омовение, сделан спуск к воде.

Монастырь основан в начале XIII века преподобным Антонием Дымским. Фото: Полина ЖУКОВА

Как добраться: дорога из Петербурга порядка 250 км. Свернув с трассы «Кола» за мостом через Волхов, нужно двигаться по трассе на Вологду. За виадуком возле деревни Галично нужно свернуть направо по указателям. Около монастыря есть парковка. Добраться до монастыря можно и автобусами на Бокситогорск и Пикалево, выйдя на остановке Галично. Оттуда дорога до монастыря пешком займет 3 км.

Считается, что купание в озере может исцелять болезни. Фото: Полина ЖУКОВА

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